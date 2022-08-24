威士忌+梳打水 調出多重變奏 來一杯Highball透心涼

Highball的來歷眾說紛紜，有說其名字誕生自某個高爾夫球場的調酒意外，也有跟舊式蒸汽火車工作人員喝酒習慣相關的故事，但先不算這些不可考的「歷史傳說」，這款已誕生過百年的調酒配方，現時很多時候是泛指一切烈酒與碳酸飲料的簡單調合，甚至highball glass已自成一格變做了酒吧中最常見到的酒杯形狀之一。

不過，在絕大部分喝酒的人的眼中，highball仍然是威士忌梳打的專稱，一般來說以一份酒跟大約四份梳打水的比例調成。

由日本發揚光大

當然，現時我們走進世界各地任何一家酒吧，調酒師應該都可以端出一杯highball，但真正令這飲品變得廣為人知，一定是日本，或者更清楚來說是Suntory。

也許剛開始時，highball只是以易配餐、清爽而不膩作為賣點，但在10多年的經營和宣傳以後，在日本當地幾乎已經成為日本當地一款等同啤酒的國民飲料，無論是任何類型菜式的餐廳，只要有供應酒類，基本上drink list都不會缺了highball。在便利店也有愈來愈多ready to drink的罐裝highball版本，甚至有煙熏味、水果味等不同變奏，連Suntory也特地註冊了8月10為「Highball之日」（ハイボールの日），以及10月8日為旗下角瓶威士忌highball專屬的節日。不少人也在意高端日本威士忌近年的升幅，但其實無年份標識的作品以及調合式威士忌，才是那些大品牌真正着重的市場。也可以說，一些專供這類食肆酒吧使用的廉價威士忌，例如角瓶、富士山麓，以及新推出無年份的山崎和白州，銷量比一些高檔威士忌其實高出很多。

製作步驟講究

大眾市場對量的需求絕對不容質疑，但日本當地對於highball的鑽研，也的確令人驚訝。看似只是威士忌、梳打、冰塊這3種東西的簡單組合，講究起上來也可以非常嚴格，攪拌多久、冰塊大小、材料比例，乃至製作步驟每部分也影響成品的味道。我在酒吧工作時就曾因為一杯highball的做法，而被一個開餐廳的日本客人罵，原先就隨便將3樣材料放一起拌勻，做到一半時突然被他大聲喝止，雖然當時氣氛尷尬沒有立刻再問，但後來自己按照他所說的方法，先把冰和酒拌好，才緩慢倒入梳打，再以bar spoon輕按兩下就好了，因為材料都凍好了，也避免太多攪拌把氣泡打散，整個效果的確跟隨便將3樣材料拌勻有極大分別，甚至日本當地還有特地為highball著作的書籍。

小變奏、大分別

要製作一杯highball，數百元的blended跟入門single malt是主要選擇，不會建議拿一瓶單桶的稀有作品來做調酒，因為實在太過浪費。雖然都是基本款式，但在最後加點其他garnish（調酒裝飾）也可以帶來多種變奏。

穀物甜味較強的blended可加片檸檬點綴，令它略為清爽點；波本桶或味道較淡的可以加些蘋果汁或其他果汁令它再甜美些；雪莉桶作品可以添些蜂蜜或甜的東西，加強其獨有味道；煙熏類型的海島作品可以加上一些微辛香料，在爽快以外帶來更多不同的刺激感。另外，醋、香草、辣椒、速溶咖啡、牛奶等這些簡單到在家裏都可以找得到的材料，跟highball組合起來或者難以想像，但嘗起來味道非常有趣。

市面上亦有酒吧提供一些更為花巧的版本，但對我來說，最原本的highball已經足夠，試想想，大熱天時，若然有一杯冰凍的highball，盛在手做玻璃杯中，就是還沒喝都已經感到賞心悅目。●

■Tony Leung

fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

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