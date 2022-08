展現男裝「建築美」 從時裝看男性形象演變

【明報專訊】按牛津字典,androgyny源於17世紀,但其後於1940年代才開始普及。不過在性別及性向流動的年代,較靜態中性的androgyny已不能概括百花齊放的性別身分光譜。現於倫敦Victoria and Albert藝術館舉行的Fashioning Masculinities: The Art of Menswear展覽以男性特質為題,展出的展品卻讓人重新審視,不少人認定的單一男性特質,其實自古以來已十分多元。