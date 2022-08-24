公主騎木馬 與動物自拍 表盤上定格 捕捉奇妙一刻

自1978年以來，異想天開的創意精神一直是Arceau腕表的靈感。當時，設計師Henri d'Origny看到一枚半邊隱藏在一片葉子下的腕表時，突然被這個畫面啟發：他決定拋開傳統鐘表追求完美對稱的想法，設計只有一邊表耳的Arceau腕表。他也希望將表耳設計成像馬鐙的形狀，讓人能感受到Hermès與馬的緊密聯繫，單是看到腕表，就教人想像馬匹在大草原上奔跑迴盪的聲響，於是便成就了Arceau 獨一無二的外形。

「動態分享」絲巾story

在40多年後，Arceau腕表再次成為全新夢幻表款的舞台。新面世的Arceau「愛馬仕的動態分享」工藝腕表與時間融為一體，充滿奇思異想的世界透過古老工藝呈現，以雕刻刀和鑿子等工具，手工雕出金質貼花的立體圖案，賦予閃爍的珍珠貝母生命。新款表盤圖案源於英國設計師John Burton神來之筆下誕生的故事，他早前為Hermès設計2022年春夏系列中的「愛馬仕的動態分享」（Hermès story）絲巾圖案。在這幅絲巾上，他重新詮釋了社交媒體的另一個可能，在他筆下的平行宇宙中，各種動物均熱中於自拍活動：長頸鹿打上自己最好的煲呔、巨嘴鳥與烏龜頂着大禮帽。在場景中心，一位盛裝的公主坐在木馬上拍攝並上載這難以置信的動物大集合畫面，等待大家在社交平台上按讚。

珍珠貝母微繪工藝 重現畫面

在鐘表工匠的精細巧手下，絲巾上的圖案被重新演繹成兩款Arceau「愛馬仕的動態分享」工藝腕表表盤上的定格畫面，捕捉了這些奇妙動物的神韻精髓。其中限量製作24枚各附編號的白金表款，展現珍珠貝母上的微繪工藝。表盤上的圖案跟絲巾的原本圖案貼近，工匠以手工漆繪、拋磨及光滑處理，在珍珠貝母上塗繪了約20層左右的各色顏料，呈現圖案細節的微妙差異和閃爍的光芒。製作過程耗費8天時間，需經過幾次烤箱的烘乾，才能將表盤上的畫面成形：公主騎着木馬出現在各式動物環繞的中心，而巨嘴鳥、烏龜、孔雀、燕子和兔子正在為此自拍爭搶最佳入鏡位置。

木片鑲嵌 老虎活靈活現

第二款腕表則是從原本的絲巾圖案轉換而成的另一個場景。限量製作並編號發行12枚的表款，選來以木片鑲嵌工藝製作而成的老虎為主角，結合多種不同技術製作而成，看起來就像是絲巾圖案上的公主以手機拍下的畫面。綠松石色眼珠的老虎用上290枚由李木、鬱金香木、梣木、楓木和梧桐木等，被細心切割下來並染色的木片組成，工匠總共需要5天時間，才能呈現當中的細微差異。

圍繞在老虎旁邊的各種動物，也令畫面活靈活現：透過手工雕刻和塗繪的蝴蝶，蜂鳥、烏龜和孔雀等金質貼花，賦予表盤獨特的浮雕視覺效果。工匠投入5天的精神和時間，以多層次的微繪工藝創造兔子和螳螂微妙的立體感。這款調皮又充滿工藝技術的作品採用38毫米玫瑰金表殼製成，表圈鑲嵌了82顆天然美鑽，襯托各動物豐富的色彩造型。

查詢：2919 5000

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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