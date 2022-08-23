童繪遊樂場：呈分試主題：鞋

但若考題要自備實物在堂上練習或應考，便無可避免會遇上「衛生的問題」，全新的鞋當然可以將問題解決，但若要連續帶備不同實物回校在堂上練習，情况便會變得「實際」起來，為要符合備考要求，同學們也只能配合，大家可以想像，全班枱上都放着鞋的場面嗎？

雖然學校會統一學生繪畫方式，如鉛筆素描或木顏色，但由於各自所帶備的鞋在外形及內裏設計各有不同，當中有簡單也有複雜，新舊程度也不一樣，對評分準則或持平度會造成一定影響。其實如果簡單一點，全班學生採用同一張列印資料作為考試主題，相信整個過程會來得既簡單又實際。

建議的對應方法：

若要帶實物的鞋回校，在符合教師的指引下，當然找來造型簡單的鞋會較為有利，過於殘舊的皮鞋，其豐富的質感，再加上充斥着歲月痕迹的外觀，其實作為繪畫題材是一個很好的選擇，但若放在考試主題上，則不建議了。此外還要避免選擇一些「漆皮」的皮鞋，那些帶有閃粉或具有反光膠面的波鞋也應避免。

呈分試Q&A

Q﹕考試時要按照教師堂上派發的仿製水果繪畫，以「鉛筆素描」來表現，但當中存在「彩色」和「黑白」的差異，孩子在日常可以如何練習？

A﹕在日常練習時，可以先用手機將實物拍攝下來，之後將圖像轉成黑白作為輔助參考，再按照圖像顯示的深淺灰度配合素描鉛筆的不同型號練習（在彩色轉成黑白的過程中，還可以加入不同類型的調節，但建議只作微調潤飾就足夠），待充分練習及適應後，便可以嘗試對着彩色的實物用鉛筆取代其深淺明暗作進一步練習，也可以自行設計一個色彩與鉛筆型號的對照基準作為參考。

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文、繪圖︰Mr Liu

（Art Playground視藝老師）

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[Happy PaMa 教得樂 第411期]