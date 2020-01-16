教大GPS：疫情期間促進升小銜接

培養自我管理、社交情緒「軟技巧」

從入學準備的全面發展觀點（holistic perspective of school readiness）來看，過渡期的適應不是突然發生的，學童在升小銜接中所需的技能是可以通過培養來提升，家庭和學校是輔助學童適應小學的重要助力。過渡期的適應不能操之過急，必須認真了解個別學童的成長特徵和需要，調整教導方法，切忌揠苗助長。家長往往着重測考成績，忽略了隱藏於背後的學習動機和興趣。事實上，常規與自我管理、認知能力發展（例如執行能力）、社交情緒，以及學習能力等方面的「軟技巧」，是升小銜接的關鍵能力，這亦是可以通過持續培養來提高的。然而，這些軟技巧對於小一學生來說，可能會比較抽象。如家長和學校能夠掌握有關知識和配備輔助工具，可以協助新生順利適應小一生活。

免費派教育資源套 設網上工作坊

有見及此，我們的團隊在香港賽馬會慈善信託基金捐助下，於2021/22學年推出為期兩年的「教大賽馬會升小銜接計劃」。我們設計並製作3套實證為本的教育資源套，向全港近500間小學的小一新生免費派發，這3個資源套分別協助提升小一學童的常規、執行功能與學習能力，以及社交情緒技巧，當中包括了故事書、親子遊戲、規劃時間及提升自我調節能力的用品等。另外，我們還透過家長教育公開講座、工作坊，以及為學校提供諮詢服務，向家長和教師講解有關升小銜接的知識和技巧，提升親子關係，促進家校合作，並協助學校推動適應小一相關的支援。第五波疫情期間，我們獲香港賽馬會慈善信託基金額外撥款，將計劃服務對象擴展至小二學生，向他們派發一個綜合的教育資源套。另外，我們還開設了330節「升級小學生」成長小組網上工作坊，向逾千名學童教導有關執行控制、靜觀、學習技巧等方面的能力。透過以上計劃，我們期望能夠幫助本地學童適應小學生活，享受學習的樂趣，健康成長。

如欲了解這項計劃或參加家長教育公開講座，可掃描（圖一）的二維碼。

文：劉怡虹（「教大賽馬會升小銜接計劃」總監）、黎建斌及陳寶蓮（聯席總監）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第411期]