家教明言：小一選校心思思

K3生升小 留意兩派位階段

小學大致可分為私立、直資、津貼及官立4類。私立及直資學校一般會於年中開始舉行入學簡介會，同時展開報名程序，但由於每間私立及直資小學的入學安排均不一樣，如果家長有意報讀，最好直接向學校查詢，並為小朋友作好參加面試的準備。

與此同時，不少K3學生都會申請資助及官立小學的小一學位，很多幼稚園都會在開學初跟家長分享相關的入學資料。「小一入學統籌辦法」主要分為兩個重要階段，第一階段「自行分配學位」約在9月中、下旬展開，家長可為孩子向一間最心儀的學校（不受任何小一學校校網限制）遞交申請表。這個階段，是根據「計分辦法準則」分配學位的（計分準則可在小一入學統籌的相關網頁找到資訊），取錄結果將於11月公布，如果學生在此階段獲得取錄，家長須於11月的指定日期到所屬小學辦理註冊入學手續；如學生未能於此階段獲得取錄，則會參加「統一派位」。家長可在「統一派位」申請表格的甲及乙部，按意願為孩子排列心儀學校的先後次序，結果將於6月公布。然而，每年的小一入學申請流程及日期都有所不同，家長可瀏覽教育局網頁或致電教育局學位分配組了解需要注意的日期及其他入學詳情。

適合孩子成長 就是最好的學校

家長在選校前一定有點「心大心細」，有的家長會認為區內「名校」的值博率可能比以前高，一心為孩子報讀一間「名校」；也有家長認同「小池大魚」理論，在「強生眾多的學校」遇到學業上的挫敗，不如在一間「普普通通的學校」表現突出……家長其實都是在為孩子尋找一間理想學校而勞心勞力，其實世上未必有一間「最好」的學校，但我相信每間小學的同工都努力栽培學生，不同學校各有特色和優勢，家長選校時，除了要深入鑽研每間學校的辦學理念外，更應多花時間，從孩子的角度了解他的成長所需和性格特質，我認為一所合適學生成長的小學，最重要還是讓你的孩子享受學習，愉快、幸福成長！遇到適合你的孩子成長的學校，就是「最好」的學校了。祝願每個孩子都找到一所讓他幸福成長和快樂學習的好學校。

文：鄭家明（亞斯理衛理小學校長）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

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[Happy PaMa 教得樂 第411期]