親子筆陣．國際親子台：被忽略了的失落

這一兩年，不少家長告訴我，孩子好像有點行為倒退。常發脾氣，會打斷我們說話、阻止我們跟其他人溝通，破壞大人們的聚會，變得愈來愈不懂事。很多人會把類似的問題，一併歸類為attention seeking（尋求注意力）的行為。其實，孩子這些行為更正確的解讀，從來都是尋求關係 （relationship seeking）多於尋求別人注意。

也許我們都忽略了，這兩年間，除了疫症帶來人與人之間的距離外，歲月神偷也在不知不覺間，讓孩子很早要面對離別與再見。當我們（即將）到一個新的環境，壓力總少不免伴隨而來。當孩子面對不知如何言喻的感受，出現行為反常或倒退，不正正就是向我們發出的求助信號嗎？

作出回應與即時反應

我們需要的，不是阻止孩子表達情緒，無論那刻他是多麼的不可愛。孩子需要看到的，是我們如何對他的情緒作出回應 （respond），而不是我們的即時反應（react）。前者是經過思考才作出的回覆，後者是沒有從後果出發的反射。

所以，當孩子在失控時，靜靜地待在孩子身旁，等他冷靜下來，這是一種respond，是經過深思後選擇的回應。當孩子在發脾氣時，我們以更大的聲音來壓過他，讓他閉嘴，這是reaction，是即時衝動下的反應。

哪一種方式有效，我們都知道。分別只是我們有沒有讓理智與思考，好好地支配我們的行動及反應，這畢竟是需要練習的，不論是大人或小朋友也一樣。如果讓孩子在我們身上，看到有情緒起伏時，可以選擇respond而不是react，那麼他就有機會學會以同樣方式處理。

讓孩子心安的魔法

當孩子不斷嘗試打斷我們說話時，需要讓他知道的是「我們看見 / 聽見了」、「我知道你想跟我們說話」，但卻不一定要讓他的打斷「得償所願」，我們可以繼續原本正在進行的話題或行動。孩子需要知道的，是我們重視他，但同時也需要知道的，是我們的界線。伴隨着愛而來的教導及設限，才是讓孩子心安自在的魔法。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第411期]