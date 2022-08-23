採訪手記：培養孩子自律 從執書包開始

挑選護脊書包

不過，記者在今次訪問物理治療師曾敏霞時，她有提到單為小朋友挑選護脊書包是治標不治本的，因為只是換了一個書包其實並不足夠。要關顧小朋友的脊椎健康，除了要選一個好書包外，更重要是教導孩子執書包。教育局一直以來倡議各方通力合作，除了在課本上減輕書包的重量外，亦應培養學生每天收拾書包的習慣。家長可與他們一起收拾書包，每天依照上課時間表或是教師的指示，攜帶所需的課本、文具和必需品，同時也應避免子女攜帶非必需品和雜物回校。循序漸進，在小朋友養成這個習慣之後，便能夠漸漸放手，讓他們自行整理。

家長細心引導

從整理書包開始，培養孩子的條理和自律，並且使他們懂得按計劃行事，對將來亦有益處。其實，一個良好的生活習慣對人的一生都有重要的作用，而孩童時期是培養良好習慣的關鍵時期，當中更不能缺少家長的細心引導。所以，在為子女挑選一個好書包之餘，也不能忘記時常陪伴他們整理書包。

文：陳真紀

[Happy PaMa 教得樂 第411期]