延伸閱讀：開學前趣讀繪本 釋疑慮掃走不安

《我為什麼要上學？》

作者︰奧斯卡‧柏尼菲

繪者︰賈克‧德普瑞

譯者︰吳家恆

出版社︰遠流出版

內容︰雨果是個充滿好奇心的小朋友，不過今天他不想上學，要留在家中，到底是什麼原因呢？大家不妨與他一起思考上學的原因！

《卡卡小學1：爆笑升班事件簿》

作者︰雅燕媽媽

繪者：Yoyo Lam

出版社︰中華教育

內容︰從有趣的角度看開學的故事！在卡卡小學中，勁得和一班好友在校園裏發生很多搞笑趣事，透過故事，讓初小學生從圖像過渡到文字閱讀，助孩子建立獨立閱讀的自信、培養閱讀的樂趣。

《小一求生手冊 認識兒童焦慮及處理》

作者︰王美玲

出版社︰香港小童群益會

內容︰一本給家長和小學生的繪本，是適合3至5歲小朋友親子共讀、6歲以上兒童自行閱讀的故事書，由註冊社工王美玲及瑪麗醫院兒童及青少年精神科顧問醫生陳國齡合作拆解小朋友升小一時面對的種種焦慮及困難，以及家長應對的方法。

《我好擔心》

作者、繪者︰凱文‧漢克斯

譯者︰方素珍

出版社︰三之三文化

內容︰小莉對每一件事都很擔心，特別是快將開學時，學校裏可能遇到的大大小小事情，實在令她非常憂心。後來老師給她介紹了一個新同學，慢慢地，一切都改變了。這或會啟發小朋友遇到不安時可以找朋友傾訴。

[Happy PaMa 教得樂 第411期]