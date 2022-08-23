揀書包貼士：書包附腰帶胸扣 貼身減肩膊壓力

一個合適的書包要讓重量平均分散，挺身及附有腰帶和胸扣能令書包更貼合背部，穩固學童的身體形態，同時分擔重量至腰部盆骨位置，減低肩膊壓力。曾敏霞建議小朋友背書包時應盡量扣上附設的胸扣和腰帶，讓書包能固定及貼合他們的背部。教育局建議將較重的書及用品置於書包內近背的位置，較輕的用品放在外側，令重量可以分散於盆骨。曾又說，書包內的分隔層可將重量固定在近背部位置，有助學童穩定重心，保持平衡，而且分隔層可加強分類，讓孩子能同時建立收拾書包的習慣。

肩帶要拉緊 過長易「寒背」

書包肩帶應寬闊及有厚度，以助減輕肩膊上的壓力。曾敏霞留意到有時學童為方便背上書包，而把肩帶弄得很鬆。她指過長肩帶會令書包產生向後的拉力，不論書包是否沉重，小朋友為了平衡會將身體向前傾，讓人看起來像「寒背」一樣。所以她建議小朋友每次背起書包時都應同時拉緊兩邊肩帶，讓書包能緊貼背部，書包頂部與肩頸位置持平。至於何為合適長度？她建議家長做個小測試，當孩子背好書包後，家長可在後面輕輕拉一下書包，若小朋友很輕易就被扯向後面或是想跌倒，便表示背帶長度未調整好，要幫他拉緊背帶，檢查書包有否舒適地貼合背部。

而身軀軀幹長度也是重要的參考指標，以肩膊頂點位置至我們叉腰摸到的盆骨位置，為身軀軀幹的長度，書包的長度不應該長過身軀，曾敏霞指不合身的書包無法發揮其最理想的作用。書包的厚度亦不應與學童的身形有太明顯的差距，太厚的書包同樣會增加向後的拉力，加重學童的負擔。

除了參考以上幾點，市面上的書包通常有建議適用年齡，但每個孩子生長狀况和體型不同，不能單以年齡作為選購標準，她建議家長最好親身帶小朋友一起選購書包。

■書包介紹

1. Frii of Norway

來自挪威的Frii of Norway書包系列是由其自家設計師團隊設計，顏色、圖案都符合男女孩的愛好，設計方面更以符合人體工學及實用為前提，除了有索繩、快速感應磁扣、隱藏式水壺收納空間等實用設計外，亦包括三點式護脊軟墊、可調式腰帶及肩帶。書包內更含有護脊鋁片，拆除後整個書包可以放機清洗，非常方便。3個主要款式包括RETRO 22L、EXPAND 20/25L及RETRO 30L，前兩者適合初小學生，後者適合身高130厘米以上高小甚至中學生使用。

售價：RETRO 22L $890至$940，EXPAND 20/25L $1080，RETRO 30L $1099；功課袋 $299

銷售點：Mr.Poco（銅鑼灣利園二期2樓224號舖、尖沙嘴K11 MUSEA B2/F B213號舖）、沙田YATA一田

2. CharmDay Light 20L

為本地多間幼稚園生產及設計護脊書包的CharmDay Light推出淨重量0.68公斤的小學生書包CharmDay Light 20L，聲稱比一支770毫升礦泉水還要輕。輕巧之餘，其設計亦強調符合人體工學，格數由高至低分層，令重心貼背；肩帶是紮實加寬的加厚棉，能將壓力分散。其胸帶和上肩帶設計更是可調式，可以將書包調整到最適合孩子的高度。

售價：$488

銷售點：HKTVmall網店、先施百貨、微影Tiny、B51 Store門市及yOURS Life Concept Store

3. 知己書包Randoseru

全手製皮革產品知己書包Randoseru由日本職人人手縫製而成，採用高級牛皮和馬臀皮，讓產品更耐用。知己書包有多個不同款式，其中全新Clarino系列採用輕盈柔軟的人工皮革製成，擁有防水和透氣功能，除了經典沉穩的「Basic款」外，日本職人亦在設計中增添童趣，推出於背包內部配有鮮艷印花設計的「設計師款」，可愛度大增。

售價：Clarino系列（Atelier及Basic）$3500

銷售點：土屋鞄製造所（尖沙嘴河內道18號K11 Art Mall 2樓202號舖）

[Happy PaMa 教得樂 第411期]