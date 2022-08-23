迎接開學：事先「備課」 訓練社交自理 3招迎接新學年 減輕焦慮

文：顏燕雯、陳真紀

小模特兒：Leila、Zachary、Zoey

小朋友踏入新學年儼如大人轉換新工作，容易出現焦慮和緊張，對升小一的學生來說，更要面對很多未知的人和事。香港小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園校監、註冊社工王美玲列出3個為升小一學生準備開學的重點，以減輕他們的焦慮；而當中一些小技巧也適合其他年級的學生家長參考，從而讓小朋友更有自信，開開心心地迎接新學年。

1. 培養孩子自信和獨立

升上小學，小朋友需獨自在學校5、6小時，要擁有自信、懂得獨立處理事情，才能夠主動、正向地學習。要培養孩子這方面的能力，家長有以下幾點可以準備。

首先，家長要跟他們示範正面地看待事情。例如在學校註冊日、新生適應日等與孩子一同回校，遇到一些未如人意的事情時，千萬別抱怨。如要等候長一點的時間，不要說：「點解咁耐㗎？好攰吖！」而是跟孩子討論：「你猜發生了什麼事情？」讓孩子懂得體諒和探索。

其次，小朋友將要學習自己上洗手間，家長勿因嫌麻煩叫他們不要喝水，或忍到回家才去。男孩子方面，若校褲有皮帶，要預先教他們處理方法，如以貼紙或用塗改液作標記，讓他們懂得穿皮帶時扣回原來位置。女孩子則要為她們準備好紙巾，在家教她們怎樣清潔，即使在家仍未能完全做到，也不要責怪，讓孩子接納自己失敗，慢慢練習。

最後讓小朋友在文具和用品上貼上自己的名字，因為小朋友未必能完全認得自己的物件，弄丟了或找不到時難免慌張。家長除了可與他們一同購買選擇，也可以把名牌貼在當眼處，讓他們容易認到個人物品。

王美玲提醒家長別只緊張小朋友上學首兩周的表現，因為初開學時教師或會幫忙，之後便由小朋友管理自己的事情，所以開學後一段時間仍要觀察他們是否能獨立處理自己的東西。

2. 為孩子建立外在聯繫

外在連繫包括社交和情緒的管理。升上小學不像幼稚園般由教師安排小息活動，所以小朋友要學習控制情緒，不要時常發脾氣，也要學會觀察別人的情緒。例如同學邀請玩耍，不要因為自己不開心而叫別人「走開！」，要教孩子懂得說：「我想靜靜坐一會。」家長可在平日教子女這些回應方式，以及教導觀察別人的情緒，學會聆聽、接收，與別人溝通得更好。

此外，平日在家中建立常規，讓孩子知道每完成一件工作後再要做什麼，如刷牙後吃早餐，再看書，然後玩玩具等，有助穩定他們情緒。有時間也可多與家人玩集體遊戲，讓家長可了解孩子的協作能力，以及輸了後的態度等，從而幫助他們改善弱點。

3. 建立學習方式

家長可預先了解孩子即將學習的內容，如數學、中文或常識科，在日常生活中先把相關知識介紹給孩子。如數學科即將學習形狀，可以請小朋友拿出「圓形的碟」；學雙數，可以請他們為家人準備筷子等，自然地在生活中融入數理的概念，讓他們不會覺得書本乏味，更重要是增加他們的學習動機。

[Happy PaMa 教得樂 第411期]