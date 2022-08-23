News：德馬圖珍藏香港預展 聚焦佛教造像

領銜上拍的為一尊出自15/16世紀藏中銅鎏金密集不動金剛像（估價約2500萬港元）。此像構造複雜而精巧，出自被譽為「西藏文藝復興」的黃金時代，乃現存私人珍藏中最宏大及重要作品之一。密集不動金剛像呈現藏傳佛教中極為重要之觀想本尊，密集不動金剛懷抱明妃，為密宗雙身之像，象徵結合智慧與慈悲，為近年來最罕見且最精美的雙身像之一。

至於明清兩朝佛教造像部分，則以一尊明宣德（1426至1435年）銅鎏金喜金剛像最為矚目。喜金剛十六臂握持各式法器，擁抱明妃，賜予信眾平安富足。其足踏印度教神祇，掃除蒙昧與障礙，背後亦見兩身跪拜小像。15世紀初至中期，明代宮廷對藏傳佛教極為追捧，造就了諸多工藝非凡的鎏金銅像，令該時期堪稱中國藏傳佛教造像之巔，此喜金剛像正是明初宣德風格之典範，精緻無比，估價為400萬至600萬港元。

■「德馬圖珍藏」第二部分拍賣預展

日期：即日至9月2日

地點：香港邦瀚斯拍賣中心（金鐘太古廣場一座20樓）

整理：張曉冬