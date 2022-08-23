電競式限時繪畫戰 直播刺激 觀眾即場投票

日本舉行賽事 港插畫家稱冠

提起現場繪畫比賽，美國的Art Battle可說是最出名的機構，賽事早於2001年開辦，大會每次都會邀請12至16個畫家同場較技，比賽以淘汰賽形式舉行，每輪賽事必須在20分鐘內完成，時限一到，即場由觀眾選出優勝者，過程非常刺激。早前在日本舉辦的LIMITS Battle可說是數碼版Art Battle賽事，因為參賽者並非使用畫紙或畫布，而是直接在平板電腦上創作；另外，每場比賽主題的兩個關鍵詞會臨場抽出，令比賽的刺激度大增。大會安排全程直播，並推出手機應用軟件讓觀眾投票，因此就連身在其他國家的觀眾亦能參與其中。而在LIMITS Asian Championship 2022總決賽上，香港兩名插畫家代表文盈（Oh Mankee）及Rosine，便在兩輪淘汰賽中擊敗其餘3個地區的對手，在決賽上自己人打自己人，攜手捧走冠、亞獎盃。

事隔3個月，文盈笑說心情仍未能平復，想起當日的比賽過程仍有餘悸。問她是否擔心臨場腦袋失靈，無法將隨機抽出的關鍵詞主題放入畫作內？「其實大會在比賽兩星期前，會將所有關鍵詞交給參賽者，等參賽者可以預先練習不熟悉的主題，所以並非完全考天才。關鍵詞分為兩大組，一組是較具體的事物，例如水、火、天空、玻璃；另一組屬於較抽象的感覺，例如愛、成功、速度。雖然出發前都有練習過自己比較弱的主題，不過加起來有超過100個組合，所以無可能全部練習。」

考慮貼題、創作過程驚喜

最令她失準的是比賽環境，「雖然賽前有綵排，已知道會有主持及評判現場解說，播放強勁音樂炒熱氣氛，又會有多部攝影機拍攝，但到真正比賽先識驚，因為台上的攝影師會在極近距離拍攝，當時真的很緊張，在首場賽事中，單是畫角色的頭部已花了10分鐘，又畫又擦，完全無信心」。幸好後來文盈開始回神，雖然知道對手是來自新加坡的遊戲設計師，而兩個關鍵詞又剛好是對方擅長的「數碼」、「愛」，但明白再驚也沒有幫助，於是重拾鬥志，加快速度完成畫作，最終以一票之差險勝晉級。其後她愈戰愈勇，不單在第二輪賽事擊敗2019年奪冠的日籍參賽者jbstyle，更在決賽戰勝香港代表Rosine，成為賽事的大贏家。

重看賽事片段，日籍選手jbstyle的畫功及構圖相當出色，文盈亦承認賽前已打定輸數，「不過，LIMITS的Art Battle賽事並非只講畫功，還會考慮作品是否貼題，以及參賽者在創作過程能否為評判及觀眾帶來驚喜」。在這場比賽中，jbstyle的畫中畫構圖雖然出色，但評判認為作品未能貼題，反而稱讚文盈的作品完成度高、貼題及有質感，結果她順利以「4:1」票數勝出。文盈說對方參加過多年比賽，作品有一個固定模式，喜歡利用畫中畫或於作品中隱藏特別信息讓觀眾思考，但這次便因無法讓評判及觀眾產生共鳴而輸掉比賽。

藝術創作不應變成遊戲？

今屆賽事還有一段小插曲，事緣有觀眾在直播期間留言，指藝術創作不應該變成遊戲，也不應以比賽形式定輸贏，但文盈不認同這種想法。「其實不少藝術家也會在Instagram等社交平台開直播，與其他藝術家以同一主題繪畫，大家會一邊傾談一邊創作，整個過程好玩又有火花，雙方的完成品有時更會送給觀眾，某程度上可令更多人關注藝術，無必要收收埋埋。」她也認為這類比賽有助提升參賽者的創作力及技巧，例如在今次備戰過程中，便令她重新審視一遍自己的強弱項，「傳統比賽有很多時間創作，而且不會被其他人看到繪畫過程，因此壓力不大，事後也不會反省輸在什麼地方；相反Art Battle要現場畫，有必要加強磨練自己的技術，例如速畫技巧要做得更細緻、擅長的繪本風格質感要做得更有深度及清晰」。比賽過後，文盈明顯感覺到自己的繪畫及抗壓能力提升不少，因此很鼓勵其他插畫師參加。

「雖然數碼繪畫很方便，例如繪畫軟件的智能系統可以幫你更輕鬆畫出圓形圖案，繪畫人像時畫完一隻眼後自動幫你變出另一隻眼等，但代價是學生學不到繪畫的基本功，簡單如控制畫筆的力度也做不好。」特別是臨摹於平板電腦內打開的相片時，因為可以直接複製相片內的顏色，更會令學生失去觀察力，分不出原來單一顏色中也有細微的深淺差別，因此一開始學繪畫，還是應該拿着畫筆，從畫布或畫紙上打好基礎。

文：周群雄

編輯：林曉慧

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