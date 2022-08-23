北印度家常菜 三角pizza香料味複雜

【明報專訊】或者你會覺得旁遮普距離太遠，其實細心留意，很多社區都有印度餐廳，默默帶來家鄉美味。亦有良心印度老闆，掙錢的同時貢獻社區，說的是港鐵西營盤站附近的Tandoori Bites。老闆Harry Bisht出生於北印度山區Uttarakhand，後移居到首都新德里，19歲那年，因緣際會來香港讀酒店管理，畢業後曾在多間商務餐廳從事管理工作。2003年，香港爆發SARS，市道蕭條，他失業了，剛巧太太臨盆在即，因胎兒健康問題，醫療費用達6位數，彷徨之際，突傳來消息，原來太太居港剛滿7年，取得永久居民身分，合資格享用公共醫療服務，不再擔心無錢醫病。他感激香港社會對他一家的幫助，立志將來要盡力回報。經過多番努力，2年前開了一家印度雜貨店Saffron，而他的洋酒代理生意也漸上軌道，2個月前更在雜貨店附近開了餐廳。Harry希望趁機回報香港，便在兩店推出免費飯票幫助區內弱勢人士。