玩家體驗：睡前遠離手機戒酒 更快入睡

玩完解睏密室，阿Ka表示：「認識了助眠物品及tips，改變以往一些睡眠習慣，如上牀後不要玩手機，亦學會一些睡前放鬆方法，令自己較容易入睡。以往超過半小時才能入睡，現在是10分鐘內。」她覺得活動形式很特別，「可以透過玩密室遊戲接收睡眠相關資訊，知多了環境對睡眠的影響，如溫度亦可影響睡眠質素」。

18歲的阿晞是應屆DSE考生，去年開始接觸「平行心間」，笑指「當初知道平行心間是因為這裏有自修室」。她之前沒有任何情緒或睡眠困擾，「較準時睡覺，12點前便會睡；但DSE前開始有少許睡眠不穩定」。

阿晞以往一般是「10分鐘內睡着」，一直睡至早上約7時起牀上學。「臨近DSE，可能（凌晨）1至2點上牀，3至4點才睡着」。後來接觸「平行心間」活動，了解到睡眠衛生的重要，「牀只可用來睡覺，其他活動不應在牀上做，例如不能在牀上吹頭，手機也不可放於牀上」。於是阿晞用了1至2星期改善睡眠習慣。DSE考試時，「變為差不多（凌晨）1點已入睡」。

21歲、任職電影編劇的阿榮，1年前經由其他社福機構轉介下接觸「平行心間」。剛來到時，背負着學業、工作等壓力，情緒及睡眠狀况都很差。

阿榮指，「最嚴重是幾乎朝朝早6點先瞓，一瞓就12個鐘，到晚上6點，生活日夜顛倒」。當時他亦有酗酒問題，「最瘋狂一晚飲半支40%酒精濃度的烈酒，或飲成排啤酒，情况持續半年」。當初以為以酒灌醉自己能幫助入眠，卻愈喝愈難入睡。

參加「平行心間」活動及個別輔導後，阿榮失眠情况有改善。「知道酒精會影響睡眠，便嘗試逐步減少，由6罐啤酒，到5罐、4罐……慢慢減」，他說：「現在每日凌晨2至3點睡，朝早10至11點醒，比之前已好很多；以前要約4小時才入睡，現在學習了調整呼吸的方法，基本上1小時內就能入睡。」