青年密室解碼 逃脫失眠「睏」局

針對青少年失眠問題，有社福機構設計「解睏密室」、「睡眠實驗室」，還有提供健身用具、睡牀等設備的空間，讓年輕人放鬆、休息，協助他們處理情緒，照顧身心健康。

香港大學精神醫學系自2019年中至2022年針對3000多名15至24歲年輕人的研究，發現23.5%有失眠症狀，有16.3%每周至少發一次噩夢。「賽馬會平行心間計劃」駐場精神科專科醫生、香港大學精神醫學系臨牀副教授陳啓泰指出，接近四分之一受訪者出現失眠問題，「數據亦算significant，情况需要關注」。

1/4青年受失眠困擾

睡眠、壓力與精神健康關係密切。陳啓泰指，「睡眠與精神健康是雙向關係。睡眠可影響精神健康，而精神健康可從睡眠狀况表現出來；壓力則是兩者關係中的第三因素，可影響睡眠，同時影響精神健康」。

根據臨牀經驗，學業、家庭、社交等問題，都是年輕人常見壓力源，可影響精神健康，引致失眠。他表示，近年不少研究指出手機也可影響睡眠與精神健康，情况同樣值得留意。

處理失眠，陳啓泰指，先要留意自身情况是否屬於臨牀所指的失眠。根據《精神疾病診斷與統計手冊》第5版（DSM-5）：

‧出現入睡困難，如躺於牀上超過30分鐘仍未入睡

‧出現間斷睡眠，中途醒來後難以再入睡

‧較以往時間早醒，無法再入睡

出現以上任何一個徵狀，情况維持每周3天或以上，並連續超過3個月以上，便算失眠。

處理壓力、作息定時可改善

失眠原因有很多，可以是原發性，亦可能是其他精神問題的表徵，如抑鬱、焦慮症等。陳啓泰指，原發性失眠可透過睡眠衛生（sleep hygiene）改善，如作息定時、睡前避免吃刺激食物等，亦可做一些放鬆運動、學習處理壓力方法（stress coping）等。

藉解密認識睡眠資訊

針對年輕人失眠狀况，有社福機構設計以「睡眠」為主題的密室逃脫遊戲，讓年輕人同時接觸睡眠資訊，寓「睡眠」於娛樂！

「賽馬會平行心間計劃」在全港設立8間「平行心間」，為12至24歲青年人提供身心靈健康服務。其中賽馬會平行心間——香港遊樂場協會（黃大仙），特別設計60分鐘的免費密室逃脫遊戲「解睏密室」，每次讓不多於8個青年在密室內搜尋提示，完成各項解密任務，於限時內找到逃離密室的密碼，便算勝出。各項解密任務涉及睡眠資訊，要成功逃出，需要對睡眠資訊有一定認識！

駐場註冊社工鄭玉媚（Grace）表示，遊戲開始時會給參加者提示，在指定位置尋找解密卡。解密卡展示4組任務：「助眠物品加埋……個位數」、「文章的神秘message」、「Ipad」及「睡眠日記」。

任務1：助眠物品加埋……個位數

透過簡單數學計算，得出逃離密室第一個數字密碼。通過這個任務，參加者在尋找助眠物品過程中，了解何謂睡眠衛生，認識不同助眠及導致失眠的物品。據Grace以往經驗，「參加者玩過遊戲後，都會提問，就會產生話題」。例如：「飲酒唔係助眠咩？飲完酒好瞓啲喎！」

任務2：文章的神秘message

透過文章message解密，找到第二個密碼。道具隱藏有關「如何睡得好的TIPS」，例如「睡前不要餓着肚」。玩遊戲的同時帶出改善失眠問題的重要信息。

任務3：「Ipad」

具一定難度。除了要找出道具「Ipad」外，過程涉及一段英文解碼，參加者需思考所得資訊與密碼之間的關係。這部分設計純粹為增加遊戲趣味及難度，有不少參加者被考起！

任務4：睡眠日記

參加者了解多個有關主角睡眠習慣的資訊後，計算出實際睡眠時間，找到最後一個數字，方可取得完整逃出密碼。「很多人不懂計算實際睡眠時間，通過遊戲，他們可了解自己的睡眠模式，譬如是否屬較難入睡的狀况，再學習如何提升自己的睡眠效率。」Grace說。

活動完結後，駐場社工向參加者解釋每個任務背後的message，亦會介紹一些放鬆身心活動，如瑜伽班等。對於失眠較嚴重的參加者，會建議參與失眠認知行為治療小組（CBT-I），找出改善失眠的方法。

文：植蔚卿

編輯：梁小玲

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