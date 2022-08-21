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movie chic movie style：Mirror演出的電影啱睇嗎？

【明報專訊】香港電影欠缺年輕演員接班，出現斷層，說了很多年，終於有隊Mirror，12人，火速成了香港男演員生力軍。綜觀Mirror成員近年主演的電影，啱睇嗎？

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