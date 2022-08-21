星期日現場：克拉科夫 俄烏戰爭的燼餘

來了10多天，二人仍忙於為當地慈善組織奔走募款，屈指數數實際拍片的時間，只有約2個小時。從前他們教學生，要與被拍者保持距離、不可參與其中甚至交朋友，張虹說：「今次全破例了。後來想想，沒法子，因為是打仗，是人命。」

林偉鴻常教學生，面對救人與攝影的兩難 ，一定要先救人：「但之前未遇過，總可以冷靜拍攝。今次真要救人，先放下拍攝。」

其中迫在眉睫的，有一家食物銀行Zupa，在波蘭文中解作「湯」，由當地資深義工籌辦，亦有受助的烏克蘭難民幫忙，物資靠善長捐贈。Zupa最初在空地設置兩個貨櫃，裏面擺滿罐頭、麵包、麵粉、糖和咖啡等食糧，讓難民排隊領取。今次回來，二人見Zupa借用了臨時收容所Agape的地牢，至今每天仍有近200人前來求助，多為老人和婦孺。但貨架空蕩蕩的，沒有恆常物資，有時只能給難民每人派幾條紅蘿蔔和麵包，這令張虹尤有感慨：「我是1958年出生的，媽媽常說懷着我的時候，在上海排隊買菜，買到的就是一兩條紅蘿蔔。怎麼會夠營養？」

難民示威 遊客享樂

俄烏拉開戰幔後，曾經歷蘇聯佔領的波蘭，幾近「全民一心」走上街頭接濟難民。據波蘭經濟研究所統計，在戰爭開始後首3個月，波蘭人花去100億茲羅提（約170億港元）援助難民。張虹不忘提到，在IMF 2022年購買力平價人均GDP的排名中，波蘭居第43位，香港則是第11位。然而，也許因為歐洲正處旅遊旺季，人們厭倦長時間戰爭，民間的熱度明顯減卻：原本收留難民的民宿已騰出房間招待旅客；曾經捐贈一車車熱湯的餐廳，要預留食材做生意；火車站廣場的物資帳篷，變成琳琅滿目的食品展。張虹說：「政府要求空地的慈善組織繳付租金，真正原因是不想影響市容，不想見到有人派飯、難民在此睡覺。」至今有近200萬烏克蘭人逃至波蘭，克拉科夫與烏克蘭邊境相距約2個多小時車程，是波蘭接收難民的第二大城市，目前有約50,000個難民滯留。在古城廣場，林偉鴻見到難民在旁示威、遊客照樣度假享樂的荒謬景象：「廣場四周是餐廳，好多人飲啤酒，四周有攤檔、街頭賣藝。人們騎着單車、拿着雪糕經過示威人群，有的甚至一臉茫然。」

與此同時，波蘭政府為難民而設的免費交通和住宿補助計劃已於6月底取消，內政部副部長Pawel Szefernaker解釋，是因相信難民已經適應環境並能夠自立，Zupa負責人之一Agnes曾多番尋求政府資助不果。她說波蘭的學額本已不足，難民兒童不能上學、家長便難以出外工作。較年輕的會到西歐國家投靠親人，部分人居住一段時間後，苦於生計，還是得冒險回到烏克蘭。

俄羅斯中斷天然氣供應令當地油價上漲，加上歐洲經濟不穩，波蘭今年的通脹率高達15.5%，物價差不多趕上英國，他們相信這正是政府勒緊褲帶的原因。上文提到的收容所Agape，另設由歐洲軍人義務組織的救援隊，他們主力將藥物、急救用品以及糧食運給當地機構，以及把老弱幼小帶離波蘭，並曾帶張虹和林偉鴻入烏3日3夜。現時波蘭油價高漲，烏克蘭境內更貴出幾倍，救援隊每次行動都「彈盡糧絕」，要重新籌措資金。二人亦計劃下次隨隊：「有一家約有20、30名兒童的孤兒院正等待他們，我們沒資格去評估危不危險，但很擔心它突然遇襲。」

看何時可狠下心腸

張虹本預計在8月底前完成拍攝，但現在一心幫助這些組織，又見局勢將變，自己也舉棋不定，「好愁，好多事情在變化，不知道怎樣拍下去」。因為有傳烏克蘭將強制徵召更多女性入伍；而且烏克蘭多地缺乏水電供應和糧食，不少人流離失所，步入冬天後，波蘭或將迎來新一波難民潮。Agnes則估算Zupa至少需營運5年，因即使戰爭完結，飽歷摧殘的烏克蘭也需時重建家園，屆時難民才可真正回家。

或有人以為記錄戰爭，必定要走上前線，槍林彈雨，張虹和林偉鴻選擇留在「後方」的波蘭，拍下接踵而至的難民，以及離烏後面對的難題。還有那些雖然已經左支右絀、仍然一往無前的民間義工。張虹解釋，除了考慮申請入烏拍攝較困難、在波蘭較易用英語溝通，也因為克拉科夫是難民必經之路。自詡「張粉」的她提起張愛玲的散文〈燼餘錄〉，裏面記述了烽火漫天下的香港眾生相。「我想看的是人性，人在苦難中如何生活下去，是戰爭時周遭的情况。」其實張虹每天都下定決心，告誡自己明天就要着手拍攝，但到頭來又為義工朋友憂心，想先盡綿力張羅捐款。「可能哪天要好狠心地告訴他們，我要開始拍攝了，籌錢工作告一段落，我要看看何時可以說出口。」

（捐款詳情可瀏覽facebook專頁「Agape Foundation」及「采風電影 Visible Record」）

文˙梁雅婷

圖˙受訪者提供

編輯•朱建勳

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