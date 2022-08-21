If this is your place? 高球場山旮旯之旅

孰真孰假？「我常叫人自己去睇，起碼你睇完之後會有一種感覺。」新聞報道多日，我也從不知道高球場除了是規劃圖上標示的一塊地之外，是個怎樣的地方。上香港哥爾夫球會網頁，可在「公眾參與」部分找到了毋須預約、不用付費的入場方法——每日下午6:00至晚上10:00，球場開放1.3公里的夜行徑供任何人進入。

於是我與他告別，帶着「如果這是屬於我們的地方」的想像起行。

官方地圖 看不明白

高球場算不算山旮旯？先看官方地圖，一般網頁會列出交通方法、附近建築等，不過這張地圖有點像尋寶圖，除了知道沿着粉錦公路找到一個小亭就是入口外，在172公頃的偌大球場哪個方位，就難以參透。在網上搜尋高球場，可知它頗近上水港鐵站，而且有巴士77K坐4個站就到「哥爾夫球場」站，大概就是入口吧。為將球場與認識的地方扣起關係，我選擇了走路。

近下午6:00出上水港鐵站步上天橋，進入彩園邨商場，穿出商場後繼續沿旁邊走廊前進，再上有橙色圍欄的天橋到居屋彩蒲苑，然後就要潛入隧道跨過公路到另一邊，開始有遠離民居的感覺。探出隧道後，沒有建築物可以識認，路都在草叢旁，我打轉好一會才辨清方向，走上粉錦公路，經過北區馬術比賽紀念花園的牌匾，沒幾步就見到對面是北區醫院，迎面是高球會的巨型標誌和有車出入的寬闊入口，裏面站着許多揹着球杆袋的人。本來打算6:30左右到達，卻遲了20分鐘，我為快要日落而心焦，慶幸終於到達，快步走向入口帳幕，問：「請問夜行徑就是這邊進去嗎？」不料職員指指外面，「那邊亭仔才是」。

現實中這裏始終不是「中央公園」，入口有分家，我馬上依管理方指示退出，轉身過馬路到對面，就見亭仔與保安叔叔，他着我嘟「安心出行」與登記名字，提醒我跟着路上白燈前行就是夜行徑範圍。一眼看去都是高高低低的草坡，望到外面便是清河邨與幾間學校。我沿右面小徑走入去，旁邊是高球場的停車場，比較地圖，就知夜行徑正正處於政府規劃建屋的9公頃部分，其實擬收回發展的32公頃與高球場其他140公頃便是以粉錦公路為界，分作兩邊，這邊是與屋邨及醫院貼近的「舊場」。

往深處走去，漸漸步入了看不見高樓的角落，是片被群樹包圍的幽秘綠地，脫離了周遭環境自成一隅。鑽到另一頭，復又豁然開朗，坡度起伏有致，同時外圍的屋邨也再度出現在視野中，這裏也許是場內最適合思考「如果這個地方屬於我們，你會想建公共屋邨還是成為公園？」之處。不過我未來得及想，轉瞬已迎來黑夜，再辨不出草坡輪廓，「欣賞指數」直線下降，路上碰到一個員工，他熱心地問，地燈夠光嗎？我說實在不夠，算是認到路，但周邊一切已然隱沒。我們閒談着，他得知我不是街坊吃一驚，話口未完，就有一對父女輕裝到場，父親手上還備好電筒，向他揮手打招呼，除他們以外，我沿途只碰到過3個並行的路人，和一個帶着高球裝備離開的男人。員工又好心提提6:00至7:15左右還未天黑，那段時間通常比更晚時分較多人來到，下次可以早點來啊！步回出口，「安心出行」記錄遊覽時間為43分鐘。

去好過唔去

有限的空間，有限的時間。回想出發前問馮永基，限制之下會否只看到很少？他說：「都好過唔去，唔去係最冇感覺。」他同意這樣看「唔夠暢快」，不過他頭一次去大發現，第二次為觀全貌，已沒想繼續跟從那會籍制度靠朋友帶入去第三次了，「我去兩次不是被安排去的，是想尋找一個答案」。親身去過，我跟他共同有機會體驗的是高球場坐落在怎樣的社區、小部分範圍景觀，以想像政府決定收回的土地將來「屬於大家」，自己想有什麼主意；卻因為時地限制，倒另能體會「唔關我事」的地方又是如何。這趟沿路山旮旯（實際上20多分鐘路程未算折騰），有心認識一片土地，一於去行，去當然好過唔去，不過誰又知道哪種路線才讓人對if this is your place感受更深？

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文、圖˙曾曉玲

編輯•王翠麗

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