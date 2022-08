If this is your place? 高球場山旮旯之旅

【明報專訊】提出將粉嶺高爾夫球場收回作「中央公園」的建築師馮永基說,本來對高球場沒什麼感覺,有機會參觀全場兩次後卻大大改觀,「我自問是對香港好有感情的人,窿窿罅罅都去勻,但咁多年都唔知裏面咁靚」。他提出疑問:「如果剷了沙田公園起樓得唔得呢?梗係唔得啦,大家就會嘈,因為沙田公園是屬於大家的,分別在於ownership,(對高球場)覺得唔關我事。」他相信若問if this is your place(如果這是屬於你的地方),香港人對於收回土地起樓還是做公園的想法會不一樣。