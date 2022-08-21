「城市諗」有陳劍青一文回溯有關收回高球場這場已經綿延10年的爭議，並認為今次「高球場爭奪戰」帶出了3個啟示。他留意到戰事中「權貴」以財金人脈築起的強勁宣傳攻勢；然而面對巨人般的升斗小市民卻顯得缺乏想像力，對「中央公園」的提議又似興味索然。記者曾曉玲於是決定周五遠征一回高球場，訪問幾位規劃師，把自己代入高球場主人，去高瞻遠矚一下，這塊土地的未來。

俄烏戰事亦是曠日持久。現正身處波蘭拍攝烏克蘭紀錄片的導演張虹，則發現自己身陷先向孤立無援的難民伸手，抑或先拍攝的兩難當中——當激情褪去，食物銀行的庫存是零。俄羅斯則宣告關閉供氣管道三日，給又熱又旱的歐洲落井下石。

但最轟動的新聞還是有港人被賣身到東南亞行騙，尚有事主未被尋回。事件雖然聳人聽聞，但其實在我們身邊不遠處不斷上演，而他／她們流落異鄉，也是不知道如何求救。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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