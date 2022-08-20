升降滑蓋電視 化身油畫粉飾家居

特大金屬框 傾斜或貼牆安裝

說到新設計的電視機，不得不提韓國LG的Objet系列。這個系列一向以電子產品融合美學為賣點，包括廚房電器、生活小家電等，主要從機身顏色或面板材料着手，為用家提供更多選擇。而今次推出的65吋OLED電視Easel，更將「畫架式設計」及「滑蓋式蓋板」結合到電視機身上。什麼是畫架式設計？廠方特別用上一個大型金屬框架，包圍住電視機之餘，更伸延至機身下方。這個比電視機面積更大的金屬支架，讓電視機可以傾斜安裝於牆身，外觀上更似一幅大型油畫。用家可因應需求調整傾斜角度，當然也可選擇把電視及金屬框架完全緊貼牆身安裝。

滑動蓋板 變小視窗顯示資訊

新電視機另一賣點是滑蓋式蓋板，其實這類設計並不算新穎，數年前B&O的Beovision Harmony電視機亦採用過類似的變形設計，但因當時的設計是電視機位置及蓋板同時移動，令成本提高，定價也十分驚人。而今次Easel所使用的滑蓋式設計相對簡單，用家可透過遙控器控制蓋板上下滑動，並提供橫向（Line View）或全熒幕（Full View）顯示模式。當用家設置為Full View時，整塊蓋板便會降下，可看到整個熒幕；當切換至Line View時，蓋板則向上滑動遮擋熒幕，只留下上方約四分之一畫面，顯示實用資訊，例如日期、時鐘、音樂播放器等，感覺有如當年滑蓋手機的放大版。為了提升電視機的美感，廠方特別內置了不同的藝術主題背景，在電視待機時都變得美觀。

蓋板內置4.2聲道80W喇叭

Easel這面蓋板不止遮蓋電視一個功能，原來蓋板之內，設有一套具80W輸出和全方位覆蓋的4.2聲道音響系統，就算沒有其他音響設備輔助，也能提供不錯的環迴立體聲效。廠方又特別與丹麥紡織品牌Kvadrat合作，為蓋板製作獨特的面料，除了令電視機更高雅，也增加面料的聲音穿透力，不怕影響音質。

AI還原影像減噪點 打機模式低延遲

作為一部電視機，最重要便是畫質。Easel採用廠方自家研發的OLED evo自發光技術製作，內置亮度提升技術，可將畫面亮度提升20%，尤其在處理黑色與白色的畫面時，能夠顯示出更豐富的層次。此外，機內設有α9 Gen5 AI影音處理器，支援深度學習演算法，能根據用家所觀看的影像來調整畫質及音質；AI Picture Pro功能則可以還原影像內容並減少噪點。為了令電視在播放高速動態畫面時依然流暢，機內設有OLED Motion功能，提供最高4K 120fps高幀率影像，也特別設有電競界面，提供打機常用的自動低延遲模式、可變刷新率及HGiG模式，就算不愛看串流影片而愛打機的用家，也能用盡電視機的影音功能。●

LG Easel規格

系統：WebOS

屏幕：65吋

解像度：3840×2160像素

連接：HDMI 2.1×4、USB×3、LAN、SPDIF、 Wi-Fi、藍牙5.0、 Apple AirPlay 2

體積：1462×1568×54.8mm（連支架）

重量：52kg

售價：$59,980

查詢：3543 7777

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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