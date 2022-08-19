好青年荼毒室×城市當代舞蹈團 跳出框框 哲學舞起來

此節目的緣起，其實就是城市當代舞蹈團邀請荼毒室，宣傳原定年初上演的作品《停格中的塑像》。伍宇烈說當時想他們介紹亞里斯多德哲學中的情感（pathos）和人格（ethos）；後來因疫情延期，場地等安排有變，與同事商量時想到既然已聯繫了荼毒室，「不記得誰人這樣大膽，說了句，不如他們做一台騷囉」！同事間反應不俗，後來就敲定《哲學係咁跳》節目。

婆婆彎腰推紙皮 也是舞蹈

伍宇烈也覺得，荼毒室推廣哲學，和城市當代舞蹈團推廣舞蹈的理念契合。「舞蹈在生活中，哲學其實也在生活中；然而舞蹈很難明白，哲學也是，好像不是這麼平易近人，但是這班人（荼毒室）令哲學（在大眾心中）和生活拉上關係。」對很多人而言，付錢在劇場觀看的舞蹈表演才是舞蹈，但伍宇烈認為從一個人走路的身姿也可看出舞蹈來。「舉例說一個婆婆彎腰，推着紙皮走過，這個情景她的身體在說故事給我聽，在我眼中這是舞蹈。」

本來舞蹈表演，就是看舞者以身體說故事，伍宇烈覺得如果人能夠欣賞別人的身體，就能以不一樣的方式感受世界。不過記者疑惑，是否擁有技藝和知識的舞者，才有如此視角觀看身體，與普羅大眾有距離？伍宇烈回應，觀眾的狀態影響他們怎樣看表演，心能「靜」下來，才能讓「動」的身體影響、感動自己；創作者也有呈現的責任，他們和觀眾共同分享表演中交流的責任。

藏族編舞家桑吉加的作品《停格中的塑像》，啟發自他在羅馬生活時看雕塑，從靜止的雕塑中看到動作與靈魂，雕塑如何凝固人的狂歡與沉思等。伍宇烈指如此理解雕塑可能很抽象和哲學。記者猜對節目有興趣的觀眾，應該不少本來就喜歡舞蹈；相比之下《哲學係咁跳》會吸引較少看舞蹈作品的觀眾入場，呈現由素人，亦即不太會跳舞的人表演舞蹈。當這兩類型觀眾同處劇場看完整個節目，會帶來什麼火花？能否藉此機會拓展舞蹈表演的觀眾群？

那為什麼不請普通素人表演，一定要邀請荼毒室成員參與？伍宇烈欣賞成員的形象，他們都是願意分享的人，更說︰「我好奇的不是他們是素人，而是他們的好奇心，我可以在他們身上發現幾多事物？我在他們身上發現的東西，就是我發現到我自己的東西。」

練舞了解身體慣性、性格想法

伍宇烈在排練期間，會與荼毒室成員做一些跳舞練習，有兩個例子記者覺得有趣。伍宇烈與成員之一老師做鏡子練習，伍宇烈做什麼動作，對方就跟着做什麼，過程順利，之後伍宇烈請老師一個人面對鏡子練習，他卻停下來不懂做，後來反思良多；成員之一的白水一直有練拳，伍宇烈便請他嘗試慢動作打拳，要求他慢點，再慢點，白水突然發現自己沒想過打拳時雙手在做什麼。伍宇烈藉跳舞練習了解到成員的身體慣性和性格想法，有人浪漫，有人害羞，也有人身體蘊藏的憤怒力量似乎能打穿地板。在練習期間和完結後，伍宇烈也會請他們分享感受，好奇他們用身體回應練習之餘，如何用腦袋拆解經驗的狀態，再用語言組織表達？將是作品重要部分之一。

如果說記者對節目有什麼期待，也是他們如何分享身體。因為人的身體總是赤裸地反映人的心情與狀態，所以好奇從這次舞蹈表演，會否看見荼毒室做節目、公眾演說時的剛強形象以外，可能還有陰柔與脆弱的一面？這一面，伍宇烈說他已經看到。雖然網上有不少討論和爭議，伍宇烈覺得也代表作品已能引起觀眾好奇，問︰「對上一次，我們對一件新事物感到好奇，是什麼時候呢？」●

城市當代舞蹈團

《停格中的塑像》、《哲學係咁跳》

日期及時間︰8月26至27日（晚上8:00）

8月27至28日（下午3:00）

地點︰沙田大會堂演奏廳

票價︰$180至$320

網址︰bit.ly/3dzmzeB

文：胡筱雯

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳