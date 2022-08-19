過來人語：芭蕾男將跳近50年 踩着節奏減壓

在大眾眼中，芭蕾舞是一項女性主導的舞蹈，男舞者不多，但Benny從沒以性別角度去思考跳舞與否，純粹因為喜歡芭蕾舞的優美，就一頭栽入芭蕾舞的世界。向來喜歡藝術的他，在英國求學時看過《天鵝湖》後就被深深吸引，至今仍清楚記得芭蕾舞者穿著白色蓬蓬舞裙飄過的畫面，輕盈優雅。讀大學後他正式開始習舞，在當地學了4年後，1980年代中回港，在王仁曼芭蕾舞學校習舞至今。

體能柔軟度下降 動作「就住」

習舞近50年，他說好一段時間都是斷斷續續地練習。「我經常要到外地工作，但一回到香港，有時間就會上課。」當時他每3個月回香港1次，只逗留短短7日，與家人朋友見面的時間都嫌不足，但他仍堅持要上2至3堂，想追回失去的時間，「跳芭蕾舞對我而言很減壓，跳舞當下，我全副精神集中在芭蕾舞上，壓力、煩惱統統一掃而空」。即使出差期間無法上課，他都會在當地欣賞芭蕾舞劇，亦會聽芭蕾舞曲，腦海中想像自己踩着節奏舞動起來。

Benny從正職退下後自己創業，每星期都會抽空上堂，相對以前可更穩定地習舞。可惜當他的時間變得充裕，身體卻開始跟不上。近年覺得體能、柔軟度等都明顯比年輕時遜色，「我以前（跳舞）從不覺得累」，即使出現痠痛亦很快復元，但現在腳踝、小腿等跳一課後已覺痠痛，動作亦要「就住」，「年輕時能跳高、轉一個圈、落地，但現在最多只能跳高和轉半個圈，怕會跌倒」。會否感到失望？他笑了笑，明白老去是必然的過程，「其實只要有得跳芭蕾舞已經很好，我一跳芭蕾就很開心、暢快」，他頓一頓，「因為我熱愛這項藝術」。●