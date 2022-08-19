南生圍 → 錦田河 → 樹屋 → 天空之鏡 → 壁畫村 單車闖蕩元朗世外桃源

Louis是單車旅遊達人，曾出書《行山玩水轆台灣》，近期亦為旅行社設計及帶隊本地單車團。今次他推介的路線，部分路段離開單車徑，游走隱蔽鄉郊路，汽車流量較少，適合累積了踩單車徑經驗、想「升呢」的車友，全程約25公里，需時2個半小時左右。

南生圍路慢踩 細賞濕地魚塘紅樹林

我們在港鐵屯馬線元朗站F出口集合，穿過形點II商場，經商場接駁行人天橋的出口到青山公路元朗段地面，在單車徑旁已見兩間單車舖。這裏租單車較實惠，50元便可玩一整天。沿着單車徑往博愛醫院方向踩，當左手邊見到博愛醫院，就橫跨天橋過對面馬路，可見到博愛醫院旁新建了一座色彩鮮豔的貨櫃屋。

背對着博愛醫院、向錦田方向沿單車徑前行，踩到橋底會看到南生圍指示牌，往前一點在路口左轉，便轉入馬路。這裏是往南生圍必經之路，交通不算繁忙，踩單車也不太難應付，但Louis提醒最好與具馬路經驗的車友一齊踩，方便照應。來到分岔路口轉右就可踩進南生圍路。

南生圍是元朗踩單車熱門景點，它位於元朗橫洲東面，被錦田河及山貝河環抱。而筆直的南生圍路沿着錦田河，一路踩去長達4公里，經過人工濕地、魚塘和紅樹林，美景不斷變化，最適合以踩單車的速度去觀賞，加上藍天白雲映襯，踩這段路實在是賞心樂事。Louis提醒，南生圍路大部分路段為單行路，尤其假日多對頭車，為安全計，可在行人路上推車前進。

婚紗橋、錦田河絕美 盡情打卡

踩到盡頭，推單車落草地前行1分鐘，就來到必遊景點，亦是第1個checkpoint：南生圍婚紗橋。這道外形平平無奇的木橋，橋身歪斜，但葱蘢山景、茂盛蘆葦圃，配襯倒映水間的藍天白雲，構成了絕美風景，難怪吸引大量攝影發燒友和情侶來打卡留影。

離開婚紗橋，原路折返馬路口，左轉上單車徑，向前踩至交通燈位過馬路，右轉至路口，抬單車走下小段石級路，便可沿高埔路這條較少人熟悉、略為隱蔽的路，踩至checkpoint 2：高埔路錦田河。

南生圍好風光人盡皆知，但錦田河壯觀的美，相比下較少人談論。或許因為高埔路較隱蔽，沿着高埔路前行，左邊是錦田河，只見略帶弧形的屯馬線高架橋橫在錦田河上，線條優美，加上遠景有大帽山的映襯，構圖美絕。

百年榕樹盤根錯節 「吞下」石屋

踩至高埔路口，經過旭日花苑二期，至路口左轉入錦田公路旁的單車徑，前行約1分鐘，至路口左轉至治河路，過馬路踩入水頭路，向水尾村進發。沿着水頭路踩進去，先會經過數棟古舊建築，包括長春園、鄧公祠等古蹟群，再往前踩3分鐘，位於水尾村遊樂場側的古樹，就是checkpoint 3：錦田樹屋。

眼前這棵百年細葉榕，樹高超過18米，樹冠闊逾40米，盤根錯節，氣根橫生，龐雜得令人眼花撩亂。走近細看，枝繁葉茂的大樹，盤纏着一間磚屋。錦田樹屋據說早於清朝建成，後來荒廢，旁邊的細葉榕卻愈長愈大，逐步「吞下」石屋。鑑於樹齡逾100年、特殊外形及歷史文化價值，錦田樹屋已被列入古樹名木冊。

「天空之鏡」掃疲累 壁畫村四鑽尋寶

在樹屋旁稍事休息，前行約10多步就到達第4個checkpoint ：水尾村的平湖，湖如其名，波平如鏡，被稱為港版天空之鏡，如斯美景當前，酷熱、疲累一掃而空。

離開平湖，沿着水尾村馬路前行，便如走一圈回到剛入村路口的治河路，沿着治河路踩至見到右邊有涼亭時，轉右經過涼亭重回單車徑，這小段路是經錦田繞道接駁到錦江路。一路向前踩便到錦田公路，亦是錦田最繁忙馬路，此時推單車過馬路，便到達第5個checkpoint : 錦田壁畫村。40多幅各具特色的壁畫，分散在村內不同角落，推着單車，在村內小巷轉來轉去，宛如尋寶。壁畫村是由中學視藝科教師郭燕銘發起，學生與義工協力，透過繽紛壁畫美化社區。自2017年底開始繪畫，題材不時更新，包括以東京奧運香港運動員為主題。

在壁畫村走得累了，沿着小路，經過錦田紅磚屋，過馬路向港鐵屯馬線錦上路站方向，就可走到盈匯坊補充小吃和飲品。盈匯坊是一個帶點韓風的貨櫃式商店街，以貨櫃和木系建築組成。

遊逛上述景點，踩單車約18公里，路程並不費力，只是缺乏單車徑指引下，入村路比較易迷路。Louis提醒踩鄉郊小路或花較多體力，最好約同三五知己同行。我們最後返回元朗站交還單車，Louis指對於不熟村路的車友，最穩陣還是原路經高埔路、博愛醫院折返元朗站，全程約25公里。

全程：約25公里

需時：約2.5小時（不連拍照）

文：王惠芳

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com