沙發薯：綜合資訊節目長演長有？

為何《東張西望》、《一線搜查》這類所謂的綜合資訊節目歷久不衰？類近《今日睇真啲》、《城市追擊》的節目格式早在上世紀90年代中期已經成形，過去多年不斷反覆製作，只是偶有在手法上調整一下，否則可以說是長期換湯不換藥，談不上有啥新意。不過，就算形式上翻來覆去，變不出什麼新突破，觀眾收視則依然相當穩定。是觀眾在晚飯時間沒有什麼要求？只是慣性面向熒光幕？還是綜合資訊一直都有它的可觀度？

這類綜合資訊節目的賣點在於它們擁有塑造大眾話題的能力。無論是業主收樓時發現樓底高度貨不對辦，還是社區鼠患嚴重，又或者某公共屋邨的怪人怪事，還是騙徒原形畢露，那都是可以引起觀眾反應，邊看邊破口大罵的情節。最為重要的是觀眾對熒光幕上所看見的畫面有反應。就算只是簡單一句「有冇搞錯！」或「咁都得？」已足以令他們投入其中，不自覺地對所看見的現象評論。短短的4分鐘、7分鐘的報道，已足夠建構一個故事、描寫一個人物，給電視機前面的觀眾有個切入點，可以對人、對事評論一番。而這種「有冇搞錯！」、「咁都得？」回應、評論，是很好的宣泄機會，感嘆「點解仲衰過以前！」，又或者批評一句「嘩！咁離譜！」，都是一種回應，也是一種表示。通過這種「對話」，觀眾投入了電視畫面所呈現的社會狀况。

不怕題材短缺 只怕不夠「猛」

節目裏報道的各個現象均源於日常生活，就在觀眾身邊環境、生活圈的範圍之內發生。有時問題發生在整個社會層面上的大環境，也有時是在平常生活的社區裏出現，更有可能就在自己身上發生。由宏觀環境到微觀世界，如節目主持人經常掛在口邊的一句話，「這隨時在你跟我的身邊發生」。觀眾的好奇有時是基於八卦，但也有時候是出於自身利益的考慮。

以前有人會擔心，哪有那麼多的題材可供報道？但在今天這個人人可以「報料」的社會，再加上用手機拍片是廣大群眾已經熟悉的做法，那電視台可以蒐集的題材、材料，就再沒有出現短缺的憂慮。如果仍有擔憂的話，那只是關於「猛料是否很猛」，題目是否「夠爆」，有無令人感到意外的鏡頭而已。今時今日，不是有料還是無料的問題，而是是否懂得挑選「猛料」。而我們可以想像，市民「報料」的興致不會減退，甚至各種「猛料」陸續有來，愈搞愈熱鬧。

《東張西望》、《一線搜查》這類節目可會長演長有？還是總會出現「觀眾疲勞」的一天？這實在不好說。過去這類節目可以是相當的「長壽」，但也有過暫停、改名，然後捲土重來。重新出來的時候還是同一個節目嗎？節目的安排、編輯可能有變，但基本性質來來去去還是老模樣。●

文：趙東尼

[文化力場]