fashion news：旗艦店搬新屋 與藝術連繫

Dior全新的旗艦店，裝潢比舊店有過之而無不及，先聲奪人的有外牆充滿動感的cannage藤格紋，步入正門的天花就有由捷克波希米亞地區手工巧製的巨型水晶吊燈。面積達885平方米的室內空間橫跨兩層，每個角落也顯示Dior與藝術世界的連繫，擺放了Peter Seal、呂松、王郁洋、Max Cobalto和洪浩等知名藝術家的作品。例如曾經參與Dior Lady Art的洪浩，其金光閃閃的畫作就放在同樣光華四射的珠寶部門附近。店內以粉白、灰及金色為主調，巴黎蒙田大道30號總店的經典元素當然是裝潢主軸，其中包括Versailles parquet木地板和toile de Jouy圖案，洋溢含蓄典雅氛圍。

全新旗艦店開幕當然少不了限定新品，包括4個全刺繡迷你版Lady Dior手袋禮盒，鑲嵌彩色寶石的全新Rose des Vents珠寶，以及 Dior ldylle高跟芭蕾舞鞋等。

查詢：Dior 2463 2768（海港城店）

文：溫兆明