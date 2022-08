local mode：夫妻組合品牌 本地人手製造 關於愛、幸福、快樂的衣裳

30menu的名字有點像愛的宣言,30代表每月大概長30天,而每天都可以在這個menu中選擇和拼湊出自己喜歡的著裝和小玩意。若將menu一字分拆,可以看成me and you,代表每天「我和你」在一起,輕柔帶出一份藝文清新的小確幸,非常自然舒服,藉此希望穿上品牌衣飾者能與喜歡的人找到生活中的美好。

外遊貯積精品服飾 「自high」開店

聽到如此溫馨甜蜜的名字起源,不難想像品牌是由一對情侶創立。創辨人Sam和Sumkiu是一對年輕夫婦,對於品牌名稱,Sam有一點補充:「我們品牌叫30menu,連公司註冊的名稱也叫I Stay With You Everyday Co. Ltd.,意思就是我和太太每天都在一起,共同做喜歡的事,創造喜歡的東西。」聽罷的確非常溫馨。說說這對恩愛的夫妻組合背景,Sam原為一名資深髮型師,因多與娛樂圈藝人合作,幾乎每月也會飛往外地一兩次參與拍攝工作,而Sumkiu則任職航空公司,兩人均十分喜歡外遊,並在外遊期間收集很多精緻家品和服飾。藏品累積愈來愈多,久而久之家裏根本無法容納,於是他們便在2015年租下一個工廈單位,以30menu為名嘗試開設一間collector store。「不過起初我和太太都有各自的工作,店舖只會在周末營業一兩天,似『自high』多於一盤生意。」Sam形容30menu起初的經營模式,實難有盈利可圖,但舖租等成本卻不能只為興趣而白付,同一時間Sam又覺得Sumkiu在航空公司的工作頗為沉重,於是建議她辭去正職專心發展30menu,大概在2018年Sumkiu便全情投入品牌工作。

疫下結束髮廊生意 全情投入品牌

至於Sam又何時開始棄本業而專注於30menu?「2016年我自資開了兩間salon,當然有很多業務要處理。到2019年發生社會運動,當時在中環的店舖經常被催淚煙籠罩,但事情總算經歷過了。轉捩點卻在2020年當店舖需續租約時遇着爆疫,心情忐忑之下還是把心一橫結束髮廊生意,與太太一起全情投入30menu,還將品牌的工作坊搬去更大地方。」Sam從事髮型師已有20年,是他非常熱愛的一份工作,放棄自己的心血實在是十分困難的決定。不過大家在經歷疫症肆虐這兩年多後回想,若他當時繼續髮廊生意的前景也相當艱難,回首更覺Sam作了一個福至心靈的決定。

創作靈感來自旅行

30menu初創時售賣來自外國的家品和服飾,當中以服飾類產品較得到市場受落。於是在2018年當Sumkiu專注品牌發展時,決定轉型以服裝為品牌軸心,並推出自家系列。兩名創辦人都沒有正式接受過時裝設計的訓練,系列的創作過程是怎樣的?「其實太太年輕時曾經修讀過一些關於設計的課程,之前的工作亦令她去過很多地方而對時裝見多識廣。我則身為髮型師,了解時尚的美學和趨勢。這令我們在設計時裝系列時會很有自己的想法。但製作時與專業裁縫師傅的互動和溝通更重要,我非常感謝他們的耐心。」

Sam補充:「我主要負責品牌的營運,創作則由太太負責,她是品牌的創意總監,創作靈感主要來自旅行去過的地方。創作過程先會想像一個畫面、一個情景,當中的人物會穿上一件怎樣的衣服,由抽象的感覺去到一件實際的衣服,以至整個系列。」Sumkiu的天分之高確實出人意表,再看品牌網站或IG上造型照營造的氣氛,也許就能體會到衣服與情景之間的微妙關係。無論是郊外還是城市景觀,都與衣服構成一種自然優雅,不太刻意卻互有連繫之感。30menu部分造型照由香港知名攝影師掌鏡,未來亦有計劃與台灣和日本的攝影師合作。以富詩意的相片扣合服裝,配合品牌網站上30 Pages+版面的一些散文,為品牌營造更深刻和更有層次的美藝形象。

除了計劃與外地攝影師合作,品牌早前亦有一個名為30menu×Bodyisland的系列,與本地select shop Storerooms和台灣品牌Body Island三方聯乘,設計結合服裝與陶藝之美,由材質、顏色、剪裁到細節均以陶偶為靈感,並稱「呈現如《白頭呤》詩中『皚如山上雪,皎若雲間月』的清冷剛強且內心柔軟感情強烈的女性形象」。服裝效果確實清幽脫俗而不失現代感,縐褶的物料加上自然用色亦呈現豐富質感,整體質素不下於很多大品牌。另外,品牌的其他原創系列則以「Menu」命名,並在後面加上數字以資識別,至今已推出到「Menu 33」。品牌每月也會推一個新的「Menu」系列,大概有24件單品分兩批於月頭及月中推出。

手工製作 布料來自歐日

30menu另一個吸引賣點,就是精緻的用料和衣服均為Handmade in Hong Kong。「我們不是大廠式的大量生產,而是起用專業技工在本地人手製造。布料亦主要來自日本和歐洲。」Sam解釋:「初時我們找來本地的小型版房生產,未幾便自設包括裁縫、裁版師傅和製衣工人共10多人的工場。」聽罷會覺得是一項龐大投資,Sam卻說:「相比之前開salon,我覺得投資不算大呢。因為我們不是大型工場,會有自動化的大型機器和電腦版房,我們只有基本如衣車的器材,所以絕對稱得上是手工製作。」不過工場亦要面對技工年老的問題。「他們都是上一代從事本地製衣業的技工,最年輕的已經可以『兩蚊搭車』,最年老也有80多歲。」Sam雖然一直擔心技工青黃不接,另一面卻非常感恩,技工們能夠重新發揮所長,並非常享受工作。「他們因為工作而得到寄託,而且一大班人工作時有講有笑,周末下午收工還會在工場打麻將。」他續道:「人們會覺得香港製造有如光環一樣。我卻覺得如果條件不許可,也不能勉強本地製造。但我們難得聚集到一群志同道合的師傅、技工,只要能繼續的話一定會堅持下去。」長遠來看,品牌必須面對本地生產人員不足的問題,Sam在此刻雖未有具體對策,但以30menu一直以愛、幸福和快樂為品牌座右銘,令人感性相信將來定能找到方法解決。

成本超過售價一半

聽Sam解釋投資工場的問題後,又會令人想到,聘請本地工人的工資比起找外地代工高;小型工場的慢工出細貨亦令產量較少,加上採用日本、歐洲的布料等因素,服裝的製作成本豈不甚高?但30menu的衣服定價相宜,大都在數百至千元樓以下,只是做工最精細的單品或外套才千多二千元。「一般成衣的成本不會高於售價三成,但我們的成本卻超過售價的一半,我相信製衣業人士聽罷會以為我們是瘋子。不過我想以更容易負擔的價錢,讓更多人分享到我們的衣服。」30menu的風格清麗素雅,這當然是Sam和Sumkiu將喜愛的品味透過衣服公諸同好。每個「Menu」系列既易穿也適合互相搭配,定價也相宜,歸根究柢就是想將焦點多放在客人身上,而不再像初創時辦collector store般純為滿足自己。

30menu亦會不時舉辦一些活動與顧客互動和促進雙方關係,例如不時會特製一些小禮物回饋會員顧客。去年6月舉辨了「30menu女孩」企劃,讓顧客以短片形式去說一個「30menu女孩」的故事,結果有參加者以烹飪、運動或各種日常活動的短片演繹,甚至特別創作一首歌來參賽。另一個持續的企劃Re-Birth by 30menu,品牌會為顧客閒置的30menu衣服代為寄賣,結果早期的系列如「Menu 01」的上衣在瞬間售出,這些都反映30menu已擁有為數不少的忠實顧客。網店的客群雖以本地為主,但亦有來自台灣、新加坡、日本和北美等地,品牌已計劃於北美開設網店,以減輕當地顧客郵費的負擔,同時亦會特別推出一些較保暖的設計迎合當地所需。品牌2021年開設的跑馬地實體店將迎接開業一周年,到時亦會舉辦活動,維繫品牌好友及忠實顧客充滿溫度的關係。

品牌名稱:30menu

成立日期:2015年

品牌概念:30menu是關於愛、幸福、快樂

貨品種類:■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 ■其他:家品

客群:■女 ■男

年齡:□15-25 ■25-35 ■35>

銷售點:■實體店 ■網店 □IG store ■直播 □市集 □其他:

生產地:■香港 □內地 ■其他

備註:配飾品牌來自日本、韓國和西班牙等地

查詢:30menu.com

