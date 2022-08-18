local mode：夫妻組合品牌 本地人手製造 關於愛、幸福、快樂的衣裳

30menu的名字有點像愛的宣言，30代表每月大概長30天，而每天都可以在這個menu中選擇和拼湊出自己喜歡的著裝和小玩意。若將menu一字分拆，可以看成me and you，代表每天「我和你」在一起，輕柔帶出一份藝文清新的小確幸，非常自然舒服，藉此希望穿上品牌衣飾者能與喜歡的人找到生活中的美好。

外遊貯積精品服飾 「自high」開店

聽到如此溫馨甜蜜的名字起源，不難想像品牌是由一對情侶創立。創辨人Sam和Sumkiu是一對年輕夫婦，對於品牌名稱，Sam有一點補充：「我們品牌叫30menu，連公司註冊的名稱也叫I Stay With You Everyday Co. Ltd.，意思就是我和太太每天都在一起，共同做喜歡的事，創造喜歡的東西。」聽罷的確非常溫馨。說說這對恩愛的夫妻組合背景，Sam原為一名資深髮型師，因多與娛樂圈藝人合作，幾乎每月也會飛往外地一兩次參與拍攝工作，而Sumkiu則任職航空公司，兩人均十分喜歡外遊，並在外遊期間收集很多精緻家品和服飾。藏品累積愈來愈多，久而久之家裏根本無法容納，於是他們便在2015年租下一個工廈單位，以30menu為名嘗試開設一間collector store。「不過起初我和太太都有各自的工作，店舖只會在周末營業一兩天，似『自high』多於一盤生意。」Sam形容30menu起初的經營模式，實難有盈利可圖，但舖租等成本卻不能只為興趣而白付，同一時間Sam又覺得Sumkiu在航空公司的工作頗為沉重，於是建議她辭去正職專心發展30menu，大概在2018年Sumkiu便全情投入品牌工作。

疫下結束髮廊生意 全情投入品牌

至於Sam又何時開始棄本業而專注於30menu？「2016年我自資開了兩間salon，當然有很多業務要處理。到2019年發生社會運動，當時在中環的店舖經常被催淚煙籠罩，但事情總算經歷過了。轉捩點卻在2020年當店舖需續租約時遇着爆疫，心情忐忑之下還是把心一橫結束髮廊生意，與太太一起全情投入30menu，還將品牌的工作坊搬去更大地方。」Sam從事髮型師已有20年，是他非常熱愛的一份工作，放棄自己的心血實在是十分困難的決定。不過大家在經歷疫症肆虐這兩年多後回想，若他當時繼續髮廊生意的前景也相當艱難，回首更覺Sam作了一個福至心靈的決定。

創作靈感來自旅行

30menu初創時售賣來自外國的家品和服飾，當中以服飾類產品較得到市場受落。於是在2018年當Sumkiu專注品牌發展時，決定轉型以服裝為品牌軸心，並推出自家系列。兩名創辦人都沒有正式接受過時裝設計的訓練，系列的創作過程是怎樣的？「其實太太年輕時曾經修讀過一些關於設計的課程，之前的工作亦令她去過很多地方而對時裝見多識廣。我則身為髮型師，了解時尚的美學和趨勢。這令我們在設計時裝系列時會很有自己的想法。但製作時與專業裁縫師傅的互動和溝通更重要，我非常感謝他們的耐心。」

Sam補充：「我主要負責品牌的營運，創作則由太太負責，她是品牌的創意總監，創作靈感主要來自旅行去過的地方。創作過程先會想像一個畫面、一個情景，當中的人物會穿上一件怎樣的衣服，由抽象的感覺去到一件實際的衣服，以至整個系列。」Sumkiu的天分之高確實出人意表，再看品牌網站或IG上造型照營造的氣氛，也許就能體會到衣服與情景之間的微妙關係。無論是郊外還是城市景觀，都與衣服構成一種自然優雅，不太刻意卻互有連繫之感。30menu部分造型照由香港知名攝影師掌鏡，未來亦有計劃與台灣和日本的攝影師合作。以富詩意的相片扣合服裝，配合品牌網站上30 Pages+版面的一些散文，為品牌營造更深刻和更有層次的美藝形象。

除了計劃與外地攝影師合作，品牌早前亦有一個名為30menu×Bodyisland的系列，與本地select shop Storerooms和台灣品牌Body Island三方聯乘，設計結合服裝與陶藝之美，由材質、顏色、剪裁到細節均以陶偶為靈感，並稱「呈現如《白頭呤》詩中『皚如山上雪，皎若雲間月』的清冷剛強且內心柔軟感情強烈的女性形象」。服裝效果確實清幽脫俗而不失現代感，縐褶的物料加上自然用色亦呈現豐富質感，整體質素不下於很多大品牌。另外，品牌的其他原創系列則以「Menu」命名，並在後面加上數字以資識別，至今已推出到「Menu 33」。品牌每月也會推一個新的「Menu」系列，大概有24件單品分兩批於月頭及月中推出。

手工製作 布料來自歐日

30menu另一個吸引賣點，就是精緻的用料和衣服均為Handmade in Hong Kong。「我們不是大廠式的大量生產，而是起用專業技工在本地人手製造。布料亦主要來自日本和歐洲。」Sam解釋：「初時我們找來本地的小型版房生產，未幾便自設包括裁縫、裁版師傅和製衣工人共10多人的工場。」聽罷會覺得是一項龐大投資，Sam卻說：「相比之前開salon，我覺得投資不算大呢。因為我們不是大型工場，會有自動化的大型機器和電腦版房，我們只有基本如衣車的器材，所以絕對稱得上是手工製作。」不過工場亦要面對技工年老的問題。「他們都是上一代從事本地製衣業的技工，最年輕的已經可以『兩蚊搭車』，最年老也有80多歲。」Sam雖然一直擔心技工青黃不接，另一面卻非常感恩，技工們能夠重新發揮所長，並非常享受工作。「他們因為工作而得到寄託，而且一大班人工作時有講有笑，周末下午收工還會在工場打麻將。」他續道：「人們會覺得香港製造有如光環一樣。我卻覺得如果條件不許可，也不能勉強本地製造。但我們難得聚集到一群志同道合的師傅、技工，只要能繼續的話一定會堅持下去。」長遠來看，品牌必須面對本地生產人員不足的問題，Sam在此刻雖未有具體對策，但以30menu一直以愛、幸福和快樂為品牌座右銘，令人感性相信將來定能找到方法解決。

成本超過售價一半

聽Sam解釋投資工場的問題後，又會令人想到，聘請本地工人的工資比起找外地代工高；小型工場的慢工出細貨亦令產量較少，加上採用日本、歐洲的布料等因素，服裝的製作成本豈不甚高？但30menu的衣服定價相宜，大都在數百至千元樓以下，只是做工最精細的單品或外套才千多二千元。「一般成衣的成本不會高於售價三成，但我們的成本卻超過售價的一半，我相信製衣業人士聽罷會以為我們是瘋子。不過我想以更容易負擔的價錢，讓更多人分享到我們的衣服。」30menu的風格清麗素雅，這當然是Sam和Sumkiu將喜愛的品味透過衣服公諸同好。每個「Menu」系列既易穿也適合互相搭配，定價也相宜，歸根究柢就是想將焦點多放在客人身上，而不再像初創時辦collector store般純為滿足自己。

30menu亦會不時舉辦一些活動與顧客互動和促進雙方關係，例如不時會特製一些小禮物回饋會員顧客。去年6月舉辨了「30menu女孩」企劃，讓顧客以短片形式去說一個「30menu女孩」的故事，結果有參加者以烹飪、運動或各種日常活動的短片演繹，甚至特別創作一首歌來參賽。另一個持續的企劃Re-Birth by 30menu，品牌會為顧客閒置的30menu衣服代為寄賣，結果早期的系列如「Menu 01」的上衣在瞬間售出，這些都反映30menu已擁有為數不少的忠實顧客。網店的客群雖以本地為主，但亦有來自台灣、新加坡、日本和北美等地，品牌已計劃於北美開設網店，以減輕當地顧客郵費的負擔，同時亦會特別推出一些較保暖的設計迎合當地所需。品牌2021年開設的跑馬地實體店將迎接開業一周年，到時亦會舉辦活動，維繫品牌好友及忠實顧客充滿溫度的關係。

品牌名稱：30menu

成立日期：2015年

品牌概念：30menu是關於愛、幸福、快樂

貨品種類：■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 ■其他：家品

客群：■女 ■男

年齡：□15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：■實體店 ■網店 □IG store ■直播 □市集 □其他：

生產地：■香港 □內地 ■其他

備註：配飾品牌來自日本、韓國和西班牙等地

查詢：30menu.com

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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