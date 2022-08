建築設計：讓身心放鬆的黑教堂

於2021年獲得Frederick Kiesler Prize for Architecture and the Arts獎的Theaster Gates,作品素以跨界別為主,將空間理論、土地發展、雕塑及表演藝術結合,並以black space這個概念為作品中心思想,探討空間及社會上被人忽略的部分。作品曾於Victoria and Albert Museum、Fondazione Prada展出,亦曾參與dOCUMENTA卡塞爾文獻展。

西方與非洲建築合一

他今次設計的Black Chapel(A),素材以環保為依歸,外形則以教堂為靈感,將西方建築如陶窰及非洲建築如泥屋合一,創作出看似將穀倉打開的設計。入口處會看到2014年芝加哥St. Laurence Church被拆除時遺留下來的銅鐘,內裏亦有7幅以焦油繪成的畫作(B)。整個作品突出藝術體系反映不到的部分,亦即宗教音樂及儀式帶來的影響,他希望創作這座黑教堂,讓人身心能同時放鬆。黑教堂內舉行的活動例如茶藝示範亦充滿儀式感,配合這個身心休憩所的主題。●

Serpentine Pavilion Black Chapel

日期:即日至10月16日

地址:倫敦Kensington Gardens內

網址:www.serpentinegalleries.org

文:Dawn Hung