建築設計：讓身心放鬆的黑教堂

於2021年獲得Frederick Kiesler Prize for Architecture and the Arts獎的Theaster Gates，作品素以跨界別為主，將空間理論、土地發展、雕塑及表演藝術結合，並以black space這個概念為作品中心思想，探討空間及社會上被人忽略的部分。作品曾於Victoria and Albert Museum、Fondazione Prada展出，亦曾參與dOCUMENTA卡塞爾文獻展。

西方與非洲建築合一

他今次設計的Black Chapel（A），素材以環保為依歸，外形則以教堂為靈感，將西方建築如陶窰及非洲建築如泥屋合一，創作出看似將穀倉打開的設計。入口處會看到2014年芝加哥St. Laurence Church被拆除時遺留下來的銅鐘，內裏亦有7幅以焦油繪成的畫作（B）。整個作品突出藝術體系反映不到的部分，亦即宗教音樂及儀式帶來的影響，他希望創作這座黑教堂，讓人身心能同時放鬆。黑教堂內舉行的活動例如茶藝示範亦充滿儀式感，配合這個身心休憩所的主題。●

Serpentine Pavilion Black Chapel

日期：即日至10月16日

地址：倫敦Kensington Gardens內

網址：www.serpentinegalleries.org

文：Dawn Hung