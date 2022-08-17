抽走物件的三分之二 解構式斷捨離 藝術融入生活

在什麼都講風格的世代，生活很容易便成為「藝術」，這種「藝術」泛指生活自成一格。但Mathilde Pellé的藝術，卻比較像一種實驗實踐，再將它記錄成藝術品，超越生活風格的層次，成為她的Soustraire系列。

Soustraire是法語，意指抽取（subtract）。在Mathilde Pellé的作品世界，大有一種抽絲剝繭的意味。她在2017年的Saint-Étienne設計雙年展，便在巿內Rue de la République一個住宅單位內，實踐Maison Soustraire生活實驗。其作品「玩法」如下︰整個單位起初有65件家俬及日常生活用品；每日會有兩件物品給抽走，一件由觀眾票選，另一件由設計師自選；設計師可將被抽走的物件解體，但最多只能保留原有物件重量的三分之一，將解體後的剩餘物資作其他用途。

需要vs.必須 發掘物件不為人知潛質

在2020年的冬天，她將整個企劃放大，在8個星期內由網民票選，以每星期抽走14件家品的方式，抽走原本112件家居用品總重量的三分之二，最後整個單位只保留原總重量三分之一的物件，整過過程、數據資料等均被保留，並由紀錄片藝術家Jean-Baptiste Warluzel拍下過程。同時，他亦展出與心理學家Jean-Marc Di Trocchio和Jean-Baptiste Desveaux在整個過程的書信交流，探討空虛這種感覺在心理及空間上的影響，背後目的是了解在這個物質資源豐盛的世代，什麼是「需要」和「必須」。從中亦讓人發現，我們擁有之物有被轉換功能而不為人知的潛質。這個作品在今年Saint-Étienne設計雙年展中展出。

「整個概念始於2016年，當時我作為設計師的最大恐懼，是要按季節、物料設計新作品或新需要來回應巿場，製作一些非必需品。我並非站在偏激的立場，但嘗試詰問這種設計業常態，發掘自己的設計之道，於是『抽取』成為了我的發展方向。」Mathilde Pellé說︰「不論是自主還是被動，我們活在被設計品包圍的日常。這個設計取向，亦讓我對現有的設計生活提出質疑，希望簡化生活。」

審視「生活即日常」

按照遊戲規則，Mathilde Pellé在每個周一要思考如何解構物件，然後去蕪存菁，選擇如何留下14件票選物的三分之一，同時貼合生活需要，將物件及解構重用後的用途記錄下來，看看經轉化而成的新物件能有何用途，實驗結果亦可與2017年的作品比較。

保留原物件總重量三分之一的遊戲規則，是一個十分「進取」的手法。不少日常用品如家電，可能少了一個小組件已不能運作。相比日本的近藤麻理惠，這手法更加偏鋒。「我想我們有不少共通點，但手法不盡相同。相通之處是我們對當下生活及家居質疑，看到一件物件的正反面，例如不少家居物未能對生活帶來正面影響，如要小心保養或清潔等；但不同之處是我們選取生活物品的原因，而當我們決定棄置一件物件時，有沒有想過保留能用的部分，而非整件拋棄。我的出發點並非進取，但卻予人進取的感覺。作為設計師，有責任提出和審視社會給予我們『生活被視為日常』的觀念。」●

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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