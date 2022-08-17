書寫工具之家 德國漢堡開幕 名人真迹手稿 沉浸筆墨之間

大部分讀者雖仍未有機會親身到訪，但Montblanc CEO Nicolas Baretzki早前亦率先跟我們越洋介紹這個新地標。Montblanc Haus樓高3層，面積達3600平方米，坐落於品牌德國漢堡總部核心區域，毗鄰品牌總部大樓以及經典Meisterstück大班系列等眾多書寫工具的製作工坊。

「由一開始的規劃到最後為所有細節定案，中間花了很多年，才為書寫工具建成這個『家』。我們花了很多時間，在所有建築設計方案中挑選到Nieto Sobejano Arquitectos建築事務所，因為他們的確明白品牌歷史，同時貼合現代，以及擁有展望未來的視野。建築外形源自以往書寫工具的包裝，呼應品牌製作書寫工具的工藝和精準，簡約和永恒的設計。新建築跟附近原有的製作工坊一脈相承，卻同時帶來新面貌。」Nicolas Baretzki說。

不止博物館 多種體驗發掘驚喜

「如果Montblanc Haus只是為品牌的鋼筆愛好者而設，我們只需要展示品牌最美麗的製成品和歷史就可以，但我們想做到更多。我們並不視它為一個博物館，而是集多種體驗於一身的空間，大家可以一次又一次的來到這裏，而每次也會發掘到驚喜。」常設展示區包括多個主題：書寫的脈動（Pulse of Writing）通過沉浸式體驗，顯示書寫的力量和價值；傳承與願景（Legacy and Vision）展示品牌及經典Meisterstück大班系列書寫工具背後的故事；環球書寫之旅（Handwriting from around the World）透過世界各地的書法作品，聚焦不同書寫形式的藝術魅力；工藝與創新（Craftsmanship and Innovation）展現書寫工具製作及生產過程中採用的專業技藝；臻品探索（Montblanc Collections）以創意方式呈現品牌精選系列書寫工具，包括眾多限量款作品和臻藏系列作品；專屬印記（Mark Making）包括名人真迹館和賓客留言區，參觀者可欣賞到海明威、愛因斯坦、美國電影導演兼編劇Spike Lee等著名人物的30份真迹手稿，亦可在數碼虛擬留言簿中留下自己的印記。

其中環球書寫之旅部分的展品頗為有趣。「我們想展出來自世界不同角落的豐富和多元的書寫文化，將歐洲拉丁字母、阿拉伯語、中文字等以不同方式組合。品牌一直也有在世界各地為客人訂製筆嘴，過程中會邀請客人以鋼筆試寫一段字或畫圖案。我們一名在製作鋼筆筆嘴部門工作多年的工匠，多年來儲下了大批手寫字體和圖案，成為他的有趣珍藏。這些手寫筆觸，經過細心整合之後便成為『環球書寫之旅』的展品。」

品牌也特別邀請藝術家為Montblanc Haus製作藝術品。例如步入室內時，首先迎接大家的是來自巴黎的藝術家Wendy Andreu的作品，她以墨為羊毛着色，細心一看會發現當中有很多精緻細節，墨既浮現出變幻的文字，也像海浪的波紋，或是山脈的輪廓；而以紙藝製作聞名的巴黎設計工作室Studio Marianne Guély作品，則是一個由華麗紙張組成的裝置，由建築頂層向下垂吊，引領參觀者的旅程，同時展現出紙張的無限靈感與詩意。「但我個人最喜歡的部分，始終是專屬印記部分牆上展出的30封著名作家和藝術家如Frida Khalo、Oscar Wilde、Voltaire、the Beatles等的書寫筆記真迹。」Nicolas Baretzki笑說。

讓手指重拾按鍵盤外的樂趣

參觀者可盡情試用品牌各款書寫工具，在明信片上寫下所思所想寄往世界各地，還可參加書寫工坊（Writing Atelier）舉辦的一系列課程體驗活動，包括書法藝術、創意寫作和兒童課堂等。「我們希望大家能發掘或重新發掘用手書寫的樂趣，除了按打鍵盤和在電子屏幕上掃動，手指其實還可以做到很多事！我們亦開設針對弱勢兒童和青少年的特別課程，激勵他們通過書寫發揮自己的優勢，以創意方式表達自己。」

Nicolas補充，他們正舉行首個期間限定展覽「藝術贊助人30年」，展示30多年來的藝術贊助人限量版書寫工具，宣揚收藏理念。「除了舉辦不同類型的短期展覽，我們也會定期轉換焦點展品，務求令大家每次來也會找到新鮮感。」●

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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