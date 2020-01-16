beauty news：居家美容儀 360度保養頸部

頸部皮膚護理向來容易被忽視，加上現代人慣常滑手機，長時間低頭形成頸紋。要改善問題，除了加強頸部皮膚的保濕工夫，亦可倚靠科技幫助。韓國品牌Cellreturn研創的Neckle Ray Plus+（左，$7700），聲稱為全球唯一360度頸部美膚儀，能為頸部不同位置提供美膚效果。當中備有306顆LED燈頭，包括嫩膚功效的近紅外光線及加速細胞修復的藍光，釋出3種不同功能的波長，據稱有助減淡頸部皺紋皮膚，同時保持皮膚彈性，提升緊致度和膚質。

除了保養，徹底清潔皮膚也是重要的護膚要訣，尤其在疫情下長期佩戴口罩，容易引起黑頭、粉刺問題，必須每星期一次為毛孔「大掃除」。倫敦品牌Sarah Chapman推出的Pro Pore Refiner筆型美容儀（中，$1455），運用熱療法和離子技術，據稱能把污垢軟化和帶到皮膚表面，再以超聲波震散堵塞於毛孔中的油脂雜質。為了方便用家隨時隨地自行護膚，有品牌推出旅行裝的美膚儀，例如NuFACE的FIX Line Smoothing Device（右，$1410），這款筆型微電流美膚儀獲美國FDA認可，專門為減淡唇邊、眼周和前額的細紋和皺紋而設。據稱每次使用3分鐘，能顯著撫平唇邊、眼周和前額的皺紋及法令紋，也可在唇上使用，聲稱能使雙唇變得豐盈飽滿。●

查詢：JOYCE Beauty 2367 0860（海港城店）

文：劉詩言

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