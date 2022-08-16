言語自聊：母乳餵哺困難嗎？

可省準備奶粉、洗奶瓶時間

迷思一：「我知道母乳餵哺的好處，但聽說母乳餵哺又難又麻煩……」

母乳餵哺的好處多不勝數，除了母乳的營養最適合孩子外，母乳餵哺的過程亦能建立孩子的安全感，對建立安全型依附的親子關係有莫大幫助。至於母乳餵哺的難易，真的是因人而異，有的媽媽和寶寶很快「上手」，有的卻遇上困難而放棄。其實，在Konnie姑娘的臨牀經驗中，不少的母乳餵哺困難都可以透過改善餵哺姿勢而解決的，而很多媽媽和寶寶都能在一兩次治療後解決餵哺困難，所以，母乳餵哺之所以難，大抵是因為缺乏充足支援。而關於麻煩這一點，也應為母乳餵哺平反的，其實母乳親餵能省下準備配方奶粉、清洗奶瓶的時間，很多媽媽都是在母乳親餵後才體會到這些好處。

迷思二：「一旦加了配方奶粉，就很難再以母乳親餵？」

有的寶寶出生時因各種原因開始了吃配方奶粉，媽媽為了不想有太大轉變，繼續使用該配方奶粉，結果媽媽的奶量下跌，愈來愈少，令不少媽媽的壓力大增。當然，一旦加了配方奶粉，對母乳親餵會有一定的影響，但並不等於一加就回不去了，只要持續泵奶，加上肌膚接觸，大部分的媽媽仍然能按自己的意願繼續母乳餵哺。

此外，提提各位爸媽，儘管世衛的標準是首先鼓勵親餵，其次是媽媽泵出來的母乳，或是母乳銀行的母乳，最後才是配方奶粉，但我們所鼓勵的母乳餵哺其實是希望孩子能多吃母乳之餘，媽媽亦享受整個過程，而不會過分緊張。所以無論你的選擇是親餵、泵奶，還是混合餵食，只要是自己能力範圍以內而又享受的，就是最佳的選擇。

疫情下母乳抗體無比珍貴

迷思三：「坊間的配方奶粉有研究實證，好像比母乳更多營養？」

的確，近年的配方奶粉商大灑金錢研究自己獨有的配方，又做了不少科學實驗去證明自己奶粉有多適合嬰兒食用，但Konnie姑娘頗認同某次在學術交流中的一名講者所說：或許配方奶粉的營養已差不多追上母乳，但配方奶粉中就絕對沒有母乳中的抗體，而在這疫情流行的世代，抗體對孩子當然是無比珍貴和重要，也就是說母乳真的是無可取代的。

最後，提提各位爸媽，如果你們或身邊的朋友有任何關於母乳餵哺的困難，請別猶豫，盡快諮詢合資格的國際認證泌乳顧問，他/她們會按着你的意願為你和你的寶寶定下個人化的方法，讓母乳餵哺的過程更加順利。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

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[Happy PaMa 教得樂 第410期]