媽媽維特：難分真與假

兒童都會經歷一個充滿幻想、不能確切區分真假的階段，以「魔幻思維」理解世界，我兩個兒子自然也不例外。每當見到孩子入迷於小小腦袋中的魔幻，我也着迷於他們這種夢幻般的特質。

大仔3、4歲的時候，會非常認真地告訴我，對面街的公屋後面就是馬鞍山線的恆安站月台（那公屋位於觀塘）。他會用觀賞金魚一樣的着迷聲線，形容月台上的動態，令我深深感到一種創造自我世界的能力。細仔的創造力沒有那麼強，但比起過分自我的哥哥，卻有更多進入別人世界的能力，同樣地奔馳於幻想之中。

大仔曾擁有異常瑰麗的想像，但這階段也比較短，大約到幼稚園最後一年，他已脫離魔幻心智，開始帶着一份相對機械的知性，去了解和掌握現實世界。所以，當我發現細仔來到8歲，依然輕易相信虛幻，迷失於真假之間，一方面我為人與人的差異而感到有趣，同時也慶幸自己有更長的時間，慢慢觀察孩子這方面的心智變化。

看《深海大冒險》 怕了魷魚八爪魚

我在細仔身上看到，孩子可以既擁有理性的邏輯思考，同時又信奉一套與之相悖的神秘觀。對他來說，視覺的衝擊永遠凌駕其他元素。例如最近他看《屁屁偵探 》 電影，同場加映的《深海大冒險》有一幕是主角遇上巨型魷魚的險况，之後他就怕了任何魷魚、墨魚或八爪魚，甚至是切成八爪魚狀的香腸，他都堅決不吃。

以往我也知道，對於幼小的孩子，眼睛看得見的因果關係是最容易理解的。所以，能清楚展示物理反應的玩具，例如放歪了就會倒下的積木，會遠比只按一個掣就發聲發光的電子玩具，更適合幼兒的發展需要。

現在我卻發現，細仔雖早已告別幼兒階段，暑假後就念小三了，但大多時候仍相信「看得見為真」。所以，當爸爸追看韓劇，他不時會細細聲問我，劇中人「係咪真係做咗嗰件事呢」？那時候，我就要很清晰地分開兩個層次跟他解釋——在故事的層次，那個角色的確做了那件事；但在真實的層次，那名演員只是在做戲，那是假的。

現在的智能電視可以上網，新一代看YouTube視頻比看劇集更多。有一個講述世界各地怪異事件的頻道，我兩個仔都很喜歡看。有一次我問細仔，那些YouTuber說的內容是不是真的，他答我「是真的」，因為視頻裏看到那些怪異事件的相片。

我們難以完全禁止孩子接觸網上資訊。我在大學時初次接觸media literacy（傳媒素養）的概念，其實在現今世代，中小學生都極需要傳媒與資訊素養的教育。我唯有私下時常提醒孩子們，網上看見的東西都不能盡信。

雖然阿仔依然處於難分真與假的階段，但同時，我覺得他愈是經常有疑問，其實也意味他愈來愈有意識想去區分真假，那也是他成長了的信號。就像他和哥哥都愛聽《三國演義 》的故事，他也知道小說內容真假攙雜，最近他說過，想學讀《三國志 》了解真正的歷史。從旁觀察孩子的成長，實在是個寶貴而奧妙的過程。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第410期]