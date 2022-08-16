家庭有教：幫助孩子學習「和而不同」

「自己人」與「其他人」的偏見

社會心理學家稱呼這個現象為「內團體與外團體偏見」（ingroup-outgroup bias）。「內團體」即是「自己人」。因為我們也是「自己人」的一分子，所以我們相信「自己人」比較善良、比較能幹、比較多樣化，對「自己人」亦更友善、更包容、 更熱情。「外團體」即是「其他人」。因為我們傾向相信「其他人」比「自己人」差，所以我們更容易對「其他人」產生偏見、歧視和敵對的行為。很多誤會和糾紛，都與這種心態有關。

外表、背景和想法上的不同，並不一定是對錯、高低和好壞的分別。早於春秋時期，孔子說：「君子和而不同。」意思是指不同的人可能有不同的想法和立場，但只要大家都抱着尊重和欣賞的心，都能與對方建立和諧親厚的關係。

家長怎樣可以幫助孩子減少「內團體與外團體偏見」呢？最簡單的做法，就是讓孩子知道世界沒有人與我們一模一樣。我們可以着眼於自己與其他人不一樣的地方，但亦可以着眼於自己與其他人一樣的地方。例如，亞洲人和西方人可能會慶祝不同的節日，但他們都會於特定節日與家人聚首一堂，反映不同文化都重視家庭關係，只是表達方式有所不同。當然，若家長可以提供機會，讓孩子與不同背景的人做朋友，讓孩子親身體驗，效果自然更加立竿見影！

香港教育大學兒童與家庭科學中心編寫了一個名為《熊貓豆沙的那一天》的故事，故事裏的豆沙，雖然有着與大家不一樣的皮毛，但他又有着與大家一樣的興趣和生活習慣。究竟豆沙是「自己人」還是「其他人」呢？

有聲故事《熊貓豆沙的那一天》：

youtu.be/z1eZYscYLaM

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第410期]