華德物語：親子暑假節目——泡圖書館

看書 玩桌遊 看卡通電影

那麼，我們天天在做什麼呢？最恆常的是我們逢星期一至五都前往市立圖書館，在那兒借一些圖書、桌遊和卡通片！實不相瞞，華德媽就是個特別喜歡待在圖書館裏的人，因小學的「閱讀獎勵計劃」培養出來的閱讀習慣實在是無比幸運的事！而德國小市鎮圖書館一般有3天在早上10時開放，晚上6時關門；另外兩天下午1時開放，晚上7時閉館，周末一律休息；兒童圖書證是免費的，但成人圖書證要收30歐元左右的年費。來德國生活後，我深深地感受到，以往香港的圖書館實在太寵市民了，不單免費使用，開放時間也長得多呢！現在我每天都會讓兩兄妹在圖書館內自由選擇一本書、一套影片、一款桌遊，妹妹永遠都想全部擁有，我會安慰她：「明天我們會再來，你就可以換新的遊戲了！哥哥也會有他的選擇，今天的新遊戲也足夠了！」然後我們就會興高采烈地回家，看書、玩桌遊，晚上一同看卡通電影！

試驗生酮飲食 減少購買零食

另一項比較特別的事情，就是我們試驗了6星期的生酮飲食（ketogenic diet），每天攝取的營養百分之八十來自脂肪（肥肉、三文魚腩、牛油果、果仁、椰子油等），百分之十五來自蛋白質，百分之五來自澱粉質（蔬菜和莓類等）！原因是華德的腦癇發作次數增加，而我們向醫生爭取有關飲食一整年也未獲支持（原因是沒有足夠證據證實有效以及太難實行），後來我自行學習及向病友群組發問後，計劃了在暑假實行！在暑假前，我們已減少購買零食，循序漸進地減少家中的澱粉質！時至今日，我們家中已沒有再買過任何坊間的零食（熊仔糖、朱古力、雪糕或雪條等）。我們的零食改為核桃仁、巴西堅果仁、長山核桃等！我們也會用鮮奶油、希臘乳酪和冰凍的紅莓、藍莓以及暑假隨處可見的野生黑莓來製作生酮雪條，口味比較近似香港已結業某連鎖雪糕公司的「乳酪雪糕」。我們更會在雪條上灑一點碎果仁，是我們由今個暑假開始在家常備的消暑妙品！雖然生酮飲食已由另類療法演變成生活潮流，但大家切忌盲目跟風，一定要做充足的資料蒐集，也要得到家人的支持呢！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

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[Happy PaMa 教得樂 第410期]