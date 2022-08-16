親子筆陣．蒲公英教室：應對子女升中新挑戰

升中後三大改變

學業成績：以往在小學時，學生只需學習4科主科，學習範疇相對狹窄。然而，他們升中後卻要接觸不少新科目，例如中國歷史、科學、地理和歷史，升讀英中的學生更要適應教學語言上的轉變，以英語學習數學和科學等新科目，使從小以母語學習的學生吃不消。此外，小學時同學間的能力差異較大，但升讀同一所中學的學生能力較接近，導致部分於小學名列前茅的學生，會因為激烈的學業競爭，考獲未如理想的名次，令他們心情低落。

人際關係：學生於小學六年的生涯中建立了一個固定的朋友圈子。然而，升中後卻要與好友分道揚鑣，同時要適應中學的新環境，並接觸不同背景的新同學，建構新的社交圈子。一些學生或會因其慢熱或內向的性格而難以結識新朋友，無法融入新的朋友圈子，甚至陷入被同儕排擠的處境，使他們逐漸抗拒上學。

個人成長：踏入青春期，學生會出現生理改變，例如臉上會長出暗瘡，影響他們的外表，青少年或因着重個人外表而產生自卑感，影響其自信心。此外，學生往往會希望擺脫父母的約束，獨自處理事情，例如獨自上學和放學，以及與朋友外出，渴望獨立自主。有些學生甚至會覺得父母不理解自己，拒絕與家長分享私事，甚至起衝突，影響親子關係。

家長適時支援

儘管子女踏入反叛期，未必事事聽從父母意見，但在他們面對挑戰時，家長還是要適時提供支援，協助他們度過中學生活。

1. 學習放手 讓子女碰釘

部分父母會採取過度保護的方式管教年幼的子女，生怕他們受傷害，也擔心他們因缺乏能力而吃苦受累。然而，青少年渴望獨立自主，如父母繼續以此方式管教升中子女，只會令他們更抗拒與父母溝通。因此，家長應學會放手，給予子女機會多作嘗試。過程中他們或會遇到不少挫折，但亦能從中學習應對難關和壓力，提升其抗逆力。

2. 多觀察及聆聽 適時介入

學習放手不代表完全放任子女，畢竟家長亦要確保子女不會做出犯法的事情。然而，若家長採取權威型管教方式，總是責備或命令子女，要求他們聽從自己的意見，子女只會更抗拒與父母溝通。父母可充當子女的朋友角色，與他們建立較平等的親子關係，讓他們更願意分享自己的喜與憂，家長便能藉此從旁觀察和聆聽子女。當發現子女遇到挫折、結交損友或染上惡習，才適時介入，與子女溝通了解問題，甚或向學校社工求助。

3. 少責備 多包容

在成長的過程中，子女難免會犯錯。如果盲目責備子女，他們只會覺得父母無理，更抗拒與父母接觸。相反，父母應保持冷靜，透過溝通了解子女犯錯的背景和原因，從中了解孩子的想法和需要，之後方以溫和的態度，讓子女知道事情的嚴重性，並確立子女正確的價值觀。

子女步入另一階段，進入「大人預備班」，定必會面對不少變化。若家長及時提供支援，相信子女定能順利適應新生活。如果家長有壓力或感到無助，也可以與學校社工聯絡，家校合作，定必事半功倍。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

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[Happy PaMa 教得樂 第410期]