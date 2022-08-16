幼園面試：改善社交語言服從能力 幼稚園面試增勝算

文：顏燕雯、陳真紀

小模特兒：濼濼

將於明年入讀幼稚園的小朋友，大部分都在疫情前後出生，由於疫情關係，他們平日多留在家裏，少見陌生人，嵐天教室課程總監楊蔚嵐（Miss Blue）認為這容易令他們出現以下問題：

1. 習慣依附家人

疫情期間，不少家長在家工作，變相多了時間陪伴子女，這或會令小朋友學習獨立的機會減少，無時無刻都要黏着家人。

改善方法：建議家長在家與小朋友玩分組遊戲，如媽媽在看書，小朋友就在另一邊玩玩具，可以玩一些面試常見的切水果、串珠仔等手眼協調活動，遊戲時雙方保持一定距離，讓孩子習慣獨立完成任務。

2. 懶於表達需要

家人多了時間照顧小朋友，特別是長輩照顧周到，小朋友未開口便把他們想要的東西遞到眼前。

改善方法：要多給子女作正確語言示範，教他們如何與人溝通，更要注重日常禮貌如懂得說「多謝」、「唔該」等，以身教作出正確示範。

3. 未能聽從指令

由於接觸他人的機會較少，令小朋友聽指令的能力較弱，就連教師請他們拿東西後返回座位坐下都不懂，或會直接坐在地上。

改善方法：如要接受實體面試，校方可能會請小朋友玩集體遊戲或桌面玩具，小朋友必須聽懂指令才能完成。家長與孩子玩遊戲時，可多給他們不同指令，讓他們習慣聽從指令完成任務。

此外，不少小朋友長時間留在家，習慣坐在梳化上，或不明白什麼是正確坐姿。在家時，家長可給他們練習正確坐姿，提醒不要躺臥在梳化上，養成不良姿勢。

4. 怕接觸陌生人

由於缺乏群體活動，小朋友或會害怕跟陌生人接觸和談話。

改善方法：面試其中一個考測是教師在不同活動中與小朋友對話，看他們的反應和對答能力。小朋友如果怕生，表現自然大打折扣。在安全情况下，帶小朋友參與朋友聚會，讓他們與同齡的小朋友互動，即使以視像跟朋友見面，也宜與多人同時對話。

5. 說話能力欠佳

大家戴着口罩，令正在學說話的小朋友看不到對方的口形，導致他們發音和咬字不準。

改善方法：家人與小朋友談話時，可用較誇張的口形表達，亦要多留意他們的發音是否準確，如有需要可找合資格的言語治療師協助。

Miss Blue表示，如疫情緩和，大部分幼稚園當然希望以實體模式與家長和小朋友會面。但由於疫情反覆，她指家長無論在實體、視像或拍片面試都要做好準備；無論是哪種模式，學校一般都希望了解小朋友在語言、數概、獨立及手眼協調等幾方面的能力，家長也可先瀏覽學校網站，了解其教學理念，為孩子做好面試準備。

[Happy PaMa 教得樂 第410期]