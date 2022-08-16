甲蟲家族各展魅力 觀賞度高 兜蟲超大力 鍬形蟲披彩衣

我們常常叫甲蟲、甲蟲，其實這只是俗稱。甲蟲正式學名為鞘翅目（Coleoptera），為昆蟲綱中最大的目，包括常見的金龜、瓢蟲、螢火蟲等。飼養甲蟲近20年的李文傑（Jiminey），於2008年開設蟲森萬象甲蟲專門店（Discovery Beetles）。他指目前全世界的甲蟲約有35萬種，佔動物界所有物種的四分之一。

全球35萬種 佔動物物種25％

甲蟲的身體分為頭、胸、腹3部分，而鞘翅是指牠們身上一對堅硬的前翅，另有一對透明膜質的後翅摺藏在前翅的下方，待飛行時才會伸展出來。作為完全變態昆蟲，甲蟲一生要經過卵、幼蟲、蛹和成蟲4個階段；牠們的壽命最短約3個月，最長3年，視乎品種而定。

文傑對甲蟲的喜愛始於中學教師的介紹，也為他開啟了一條飼養甲蟲之路。他記得初期香港飼養甲蟲的資訊甚少，他需瀏覽外國網站學習相關知識，亦因而認識了一些本地甲蟲愛好者。他形容飼養甲蟲是一個學習和挑戰的過程，「其實好過癮，小朋友或是我們大人去飼養的時候就像解謎一樣」，不同甲蟲品種的需要各有不同，濕度、溫度、食物都會影響牠們的生長和繁殖，而甲蟲迷會逐一破解。他們亦希望飼養稀有品種，並能讓牠們的體型更壯大。

愛陰涼環境 超30℃危險

一般而言，甲蟲怕熱，生活在熱帶雨林的甲蟲通常會自行走避到通風的環境。但在人工飼養的環境下，牠們長期生活於缸內，通風相對沒那麼好，對溫度的要求更高，所以需為牠們準備較陰涼的環境和保持適當的濕度。文傑指若溫度超過30℃，甲蟲便有死亡的風險，同時光線對牠們來說並不是生存必要條件，毋須像爬蟲類一樣要曬太陽。在大自然中，甲蟲的幼蟲以朽木及腐植土為主食，成蟲則吸食樹汁、花蜜及爛水果。至於人工飼養的甲蟲，飼養者多以發酵兜土、木屑或菌絲作為幼蟲的食物；成蟲則有甲蟲專用果凍，內含樹汁及其他添加養分，比較不易腐壞及方便使用。另外亦可給甲蟲餵食水果，如蘋果、香蕉、菠蘿皮等；惟水果需每日更換，避免招惹果蠅。

文傑指大部分甲蟲性格較溫馴，不會主動攻擊人，但作為寵物，牠們不會像貓狗般常與人互動，若由幼蟲開始飼養更是漫長的過程，部分品種需要一年才能夠破蛹成蟲，對小朋友的耐性是一項挑戰，但見證到甲蟲蛻變一刻亦極有成功感。一般甲蟲的飼養並不複雜，只要一個玻璃缸，裏面放置一些水苔、木屑和飼料，每隔4至5日更換食物，定時噴水保持缸內濕度便可，由於毋須每日清潔，因此飼養起來較輕鬆。他又說目前作為流行飼養的品種約200種，當中主要分為3類，包括兜蟲、鍬形蟲和金龜。

世界最長兜蟲達182.8毫米

如果你是MIRROR成員柳應廷（Jer）的「柳柳粉」，大概應該在他早前的MV《離別的規矩》中發現獨角仙的身影。甲蟲之中，大家應該最熟悉獨角仙（Allomyrina dichotomus），牠是兜蟲的代表品種之一。兜蟲的外形較為圓潤立體，牠們的頭部和胸部多數有角，且可上下擺動；壽命通常只有約3至10個月。當中不能不提海克力斯長戟大兜蟲（Dynastes hercules hercules），牠是世界上最長的兜蟲，也是全世界最大的甲蟲之一，成蟲體長可超過180毫米。根據日本甲蟲雜誌Be-Kuwa在2022年4月的報道，目前海克力斯長戟大兜蟲最長紀錄為182.8毫米，大約是一隻成人手掌的長度。牠們的胸角佔身體長度的二分之一，上面長有金黃色的短纖毛，身體顏色為黃色帶少許綠，以及有黑色的斑紋。牠們的力量極大，可舉起自身體重850倍的物體。

「明星」鍬形蟲 散發彩虹光澤

另一種則是以「左右夾擊」聞名的鍬形蟲，牠們的身體相對扁平，頭部有一對左右開合的大顎，用以夾擊敵人。其壽命比兜蟲長，部分品種約有1至2年壽命。而當中的「甲蟲明星」彩虹鍬形蟲（Phalacrognathus muelleri）美麗又獨特，且較易飼養，是飼養入門甲蟲的選擇之一，最受少女和小朋友歡迎。牠們的身上有亮麗的金屬光澤，顏色千變萬化，普遍可見的有香檳金加紅綠色的組合。文傑指經過10多年的人工養殖，彩虹鍬形蟲現時已突變出藍及紫色，「藍色在生物身體當中算是比較少有的顏色」。

非所有甲蟲可飼養 郊外遇見勿觸摸

每逢雨季，或會遇上黑色昆蟲造訪家居，而這些黑色小昆蟲可能就是大家俗稱的「金龜子」。金龜是較活躍的甲蟲，品種非常多，於全世界的分佈極廣，壽命與兜蟲差不多，約有3至10個月。文傑解釋金龜體型較小，對野外生存環境的要求比較低，相對容易生存下來。香港的小樹林或郊外地區常見牠們的蹤影，包括從前有些人會捉來玩的甲蟲，文傑估計其中有部分可能是東方白點花金龜（Protaetia orientalis）。不過文傑提醒，並非所有甲蟲都可以飼養，在郊外看見甲蟲時，也不要隨便觸摸。

文：陳真紀

編輯：梁小玲

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