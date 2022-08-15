養生帖：山藥粥+按穴 夾擊慢性腰痛

X光、MRI找不到明確病變部位

腰痛是指背部下方及腰部疼痛為主要症狀的疼痛綜合症，病程超過3個月則為慢性腰痛。其中有一種「非特異性腰痛」令病人飽受腰痛之苦，但在X光、MRI中又找不到明確的病變部位。中醫將這種腰痛歸屬為「腰痛」、「痹證」範疇，病因多為腎虛加上外邪侵襲，閉阻經絡所致。中醫治療方法多樣，包括中藥治療、針刺治療（毫針療法、火針療法、電針療法）、艾灸法、拔罐法、推拿法及運動療法等。

以下介紹一個簡單方便食療，適合有以下症狀的腰痛患者：腰痠痛，時不時隱隱作痛，勞動後痛楚加劇，平臥、休息或按揉後疼痛減少。

■薯蕷粥

材料：生山藥（鮮淮山）60克，白米60克，蓮子10克

製作方法：將蓮子和山藥煮熟，山藥去皮，壓成糊狀，加入煮成的米粥中攪拌均勻即可。早餐服食

功效：補腎益精，健脾補氣

■穴位按摩

穴位按揉亦有治療腰痛的作用。「氣為血之帥」，氣行則血行，可以驅散血中瘀滯；「後溪專治督脈病」，後溪穴可疏調督脈之氣，壯腰健腎。

位置：手掌尺側，小指本節（第5掌指關節）後方，握拳時，小指外側橫紋尖的盡頭

腰痛患者還需注意在日常生活中保持清心寡慾，勞動與休息比例合適，並節制飲食，減少脾胃負擔，方能減少腰痛的復發。

文：陳圳堅（香港大學專業進修學院助理課程主任、註冊中醫）