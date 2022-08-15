兒言自得：珍惜眼前人

過去數十年，眼見不少親人和朋友都有「子欲養而親不待」之憾。父母在生時只覺兩老囉嗦、和時代脫節、不能與時並進、不懂年輕人心態等，不在意間和父母「保持距離」。有些則以為令父母衣食無缺，便已盡了孝道，卻忘了老人家最渴望是子女的關心。不少父母根本不需要亦不在乎子女金錢上的供養，卻因子女和他們疏離，對他們不假辭色，甚至愛理不理而鬱鬱不歡。事實上，盡孝不單是滿足父母物質上的需求，盡量抽空和他們見見面，打個電話，吃個晚飯，說些體貼關心話等精神慰藉，有時比物質更重要呢。

及時對父母、親人、朋友好一點，關心一點，是珍惜眼前人的表現。遇到心儀對象，不敢及時向對方表白，反而互相猜測對方心意，踟躕不前之下終於錯過一生，那也是不懂珍惜眼前人的苦果。晚唐大詩人杜牧作有《嘆花》一詩：「自是尋春去校遲，不須惆悵怨芳時。狂風落盡深紅色，綠葉成陰子滿枝。」傳說杜牧遊湖州，在江邊觀看競渡時遇上一年僅13歲（一說10歲）少女，一見驚為天人，遂與少女母親相約10年後迎娶少女為妾，然而因被調派到不同地方當官而蹉跎歲月，14年後獲任為湖州刺史才來踐約，豈料女子已嫁人3年，並且生了2名兒子。「蘇州過後」的杜牧有所失落，遂作此詩以自遣。杜牧雖有才，但出了名的好色，妻妾成群，而且見未成年女孩而心動，有戀童癖傾向，殊不可取。不過他的《嘆花》詩，卻時被後人引用，作為不懂珍惜眼前人，錯過了姻緣的例子。

身體力行 表達愛意

當了數十年兒科醫生，見慣了兒童病故，父母切膚之痛的情景。大家若以為父母對子女都是如珠如寶，錯過珍惜眼前人的遺憾，應該落不到他們身上，那是大錯特錯。我曾照顧過一名5歲女病童，入院時已是晚期癌症，全身許多器官都佈滿了癌細胞，治療已經無效，不出1個星期已不治。她的父母，尤其是母親，在女孩離世時傷心不已，哭喊着說對不起孩子。後來她告訴我，她有4個女兒，病童年紀最小。她夫婦倆都渴望有個兒子承繼香燈，懷着么女時滿懷希望，怎知又是好夢成空，所以對小女兒莫名的憎惡，對她的關愛遠不及她的3個姊姊。現在小女兒遽然逝去，她隱隱覺得是自己疏忽，以致察覺不到孩子患了癌症；又想起孩子聰明伶俐、聽教聽話等諸般好處，不由得自怨對孩子有所虧欠，以致傷心欲絕。

上述是較極端的例子，但不少正常父母，在失去孩子時都會自怨自艾，怨自己平時對孩子不夠好，以致終生抱恨。這是失去至親的正常傷逝反應，其實絕大部分父母對孩子都愛護有加，唯一不足之處，是一部分父母較含蓄保守，不常向孩子表達愛意。「珍惜眼前人」，除了要身體力行，可能還要包括表達你對他或她的珍惜呢！

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文：霍泰輝（兒科專科醫生）