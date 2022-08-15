對應貼士：改善坐姿 預防吐酸

亢奮動怒焦慮 肝火上炎

除調整飲食習慣外，調暢情志對防治胃酸倒流也十分重要。精神過於亢奮、動怒、焦慮緊張，易引起肝火上炎或氣機鬱滯。根據五行「木剋土」的規律，肝木過盛將會過度遏制脾土的功能，造成胃酸過多、脹氣、胃腸動力減慢。因此對平日容易焦慮緊張的人來說，鼓勵他們學習鬆弛減壓，檢視壓力源頭，並嘗試改變看待事物的態度，以紓緩精神壓力。用餐後不宜馬上做緊張的活動，如埋首工作、玩電子遊戲等，建議可輕鬆散步15至20分鐘，配合深呼吸、輕柔按摩腹部的動作，促進消化。

還有一個容易被人忽略的地方，就是要注意日常的姿勢。如經常坐在太軟的椅子、沙發、睡牀上，或者長時間寒背、躬身、收腹，因為下腹的壓力增加，或會妨礙消化，有可能引起脹氣和胃酸倒流。因此平日應留意坐着時要把腰板挺直，以理順氣機。而坐墊硬度亦宜保持適中，不宜太軟，避免坐下時身體過於凹陷，影響筋骨和腸胃健康。

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