吾生有杏：院長醫生周記（207）：生命影響生命

一所成功的學府，最重要的不單是吸引成績優異的尖子，而是如何做到春風化雨，把出類拔萃的年輕人栽培成為仁心仁術的醫者。香港缺乏醫生，但香港更缺乏的是市民大眾眼中的「仁醫」。經常有人向我訴苦，他們覺得很多醫護缺乏同理心，對病人及家屬表現不耐煩、漠不關心等。另一邊廂，不少同僚覺得所付出的努力不被欣賞，反而經常收到無理投訴。究竟問題出在哪裏？

身教比說教更重要

傳統醫學教育側重知識與技術的傳授，雖然近年已大幅增加了倫理課程，但我覺得單是上課並不會變成好醫生，因為好醫生是要從長年累月的觀察、仿效及實踐而逐漸成長，這就是我多年來強調要以「生命影響生命」。正所謂「近朱者赤，近墨者黑」。假如我們的學生一味只顧追求知識及技術，而他們於實習環境又見不到好的榜樣，我們將會栽培出怎樣的下一代？

多年來我們的團隊堅持「以生命影響生命」的醫學教育，身教比說教更重要，正是聽其言觀其行。這是一場逆流而上的硬仗，因為這樣的教育沒有客觀的量度標準，例如我們不能夠計算教師身教了多少個學生，亦不容易測試學生領悟了多少仁心。

現實工作環境可能遇上很多「壞榜樣」，但如果我們的學生從一開始能夠建立正確的醫者價值，那些「壞榜樣」便成為了反面教材，藉此「引以為鑑」。

學醫難，難在堅持一生都以謙卑的心去終生學習，以憐憫的心去照顧無助的病人。

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作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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