盤中食事：尋根不如尋味 紅燒番茄牛肉麵

台灣街道命名原則

數月前，台灣YouTuber阿翰的「九天玄女」短片爆紅，搞笑橋段中阿翰扮演算命阿姨，像叫外賣般請仙女降落至「中華路二段55號」，令網民好奇這地址在哪，發現全台有不少中華路。照着華春瑩的邏輯，以數量計，南京東路、長安西路會輸給分別以孫中山、蔣介石命名的中山路和中正路。以事論事，台灣人當然把大陸的胡言亂語當作笑話，對這些身分認同的歷史議題，隔數年便有一番討論。如在2016年，台灣師範大學地理學系教授洪致文曾在媒體撰文指，台北街道命名的「動機」，與「心懷故國」無關，僅是「一種『規劃者中心』，且缺乏未來城市發展考量的歷史印記」。1945年日本戰敗二戰結束，國民政府為去除日治色彩，在同年11月17日頒令把「町」改為「路、街」，以四項原則命名，一是發揚中華民族精神，如中華路、信義路、和平路等；二是宣傳三民主義，如三民路、民權路、民族路、民生路等；三是上述提及的紀念國家偉人；最後是適合當地地理或習慣，且具有意義者，因此有些街道按習慣用回清代舊稱。

至於以中國地名命名街道的來由，只是當時負責修訂街名的官員鄭定邦，移植他的上海經驗而已，他按英國領事為上海訂定的《上海馬路命名備忘錄》為原則，以中國省名編製南北縱向路名，市名為東西橫向路名，而道路順序與實際地理位置無關。鄭定邦終在1947年完成全市修改路名的工作，與1949年國民黨遷台有兩年之差。

難尋舊時味

鄭定邦當日為了省時省事，造成今日大陸網民「美麗的誤會」。至於「味覺」論，歷史學家逯耀東的經歷或能說明一二。逯耀東祖籍江蘇，1949年，時值17歲的逯遷居至台灣嘉義，台大畢業後，先後在香港、台灣兩地進修和教書。台灣師範大學台灣語文學系教授陳玉箴所著的《「台灣菜」的文化史：食物消費中的國家體現》提及，逯耀東對「家鄉味」的起源來自大陸，是其自身、家族、國家、同胞的連結，亦因此反對台灣餐廳「菜系混雜」之現象。「菜系混雜」指的是，「台菜」忽視中國菜系的正統，一間餐廳會有各個菜系菜式，甚至把各菜系的技巧應用在同一菜式中，書中亦提到旗人出身的作家唐魯孫，對此「Fusion」甚為不滿。據陳玉箴的考據，逯耀東視之為摧毁中菜傳統的大忌。逯在港多年，不時懷念「家鄉味」，但又認為香港的京菜混雜廣東口味不夠正宗，他在北角的福建菜館吃肉糉、五香肉捲等，尋回台灣中南部小鎮的味道。陳認為，逯耀東在1980年代重新錨定台北為其「家鄉味」的定義，逯在《已非舊時味》一書中提及，在故鄉蘇州已不找到回憶中的味道，甚至杭州、南京的餐館都不如台北的，對「家鄉」的味道、服務、食客食相都感到失望，與記憶中截然不同，這落差令他產生「文化斷層」，在蘇州、內地，他是陌生人，而其熟悉的只餘那個曾被他批評的台北。

如何定義根？

1999年焦桐在《聯合報》副刊發表了〈論牛肉麵〉一文，逯耀東也寫了三篇文章談論牛肉麵，分別是〈也論牛肉麵〉、〈再論牛肉麵〉和〈還論牛肉麵〉，當中提及川味（即紅燒）牛肉麵屬台灣岡山豆瓣醬的衍生食品，屬眷村中的四川人原創，與回教徒所吃的清真（即清燉）牛肉麵在台灣分庭抗禮。逯耀東認為川味牛肉麵是台灣原創的說法在2005年被市政府舉辦的「臺北國際牛肉麵節」引用，成為台灣牛肉麵起源的主要論調。陳玉箴質疑因逯的歷史學家身分，「三論牛肉麵」由飲食散文被視為是學術、歷史上的考據，是否嚴謹。逯耀東只是憑着個人經驗，在四川沒吃過類似的川味牛肉麵來推論，牛肉麵屬台灣原創，而這個牛肉麵的起源經官方一再複製，成為城市行銷的符碼。湖北人、作家童世璋則指湖南有辣牛肉麵，四川的是素椒牛肉麵，用豆瓣醬調味的涼麵。美食家梁幼祥則推論川味牛肉麵源於台南「清燙牛肉湯」。

當年隨着蔣介石赴台的軍眷，這百萬人口帶來的「外省菜」，演變至「眷村菜」，磨合今天的「台灣味」。台灣牛肉麵的簡介上寫着糅合川味麻辣、滬菜的紅燒、粵式老火湯、閩南酸菜等，這種紅燒、川味牛肉麵能否冠上「台灣」二字？或許想像在四川吃的台灣牛肉麵，如同在印度吃日本咖喱，約定俗成的印象也就是答案。文化如各地菜式，各有進化和演變，如何「認祖歸宗」、如何定義「根」，若執意「尋根」，會像逯耀東迷失在味覺記憶中。

【材料】（二至三人分）

‧牛腱……1條（約10両）

‧番茄……2個

‧洋葱……1個

‧甘筍……1條

‧白蘿蔔……半條

‧金鑽鳳梨……半個（可略）

‧葱……3棵

‧薑……8片

‧蒜頭……1個

‧辣椒……1條

‧豆瓣醬……2湯匙

‧茄膏……1湯匙

‧豉油……3湯匙

‧紹興酒……120毫升

‧韓式牛骨湯……1000毫升

‧冰糖……10克

‧花椒……1茶匙

‧鹽……少許

‧關廟麵……3份

‧小棠菜……適量

鹵水料【材料】（放茶袋）

‧桂皮……1條

‧八角……2顆

‧月桂葉……3片

‧茴香……1茶匙

炒酸菜【材料】

‧酸菜……50克

‧辣椒……少許

‧麻油……1茶匙

‧蒜蓉……1茶匙

【做法】

1.白蘿蔔、甘筍、番茄、洋葱切塊，葱切段，薑切片，辣椒切碎，蒜頭去衣拍扁

2.白蘿蔔與牛骨湯、2片薑、1棵葱、半個蒜頭、半個洋葱加蓋煲滾

3.另鑊下豆瓣醬炒出香氣，下甘筍塊、花椒、辣椒炒勻備用

4.牛腱直向對半切開，再切成厚片；把餘下薑、葱、蒜爆香

5.牛腱煎至兩面變色，與冰糖、洋葱加1湯匙豉油拌炒

6.放入番茄塊、鳳梨塊翻炒出水分，放入炒過的豆瓣醬與甘筍

7.加兩湯匙豉油、紹興酒、鹵水料、茄膏；加蓋小火燉煮約1小時

8.酸菜洗淨擠乾，切碎後下鑊乾煸，與辣椒、蒜蓉、麻油炒香備用

9.白蘿蔔煮腍後，取出其他湯料；把牛骨湯及白蘿蔔加進牛腱煲中，小火煮半小時

10.沸水加少許鹽川燙麵條及小棠菜；麵條起鍋後，碗中倒入已隔渣的湯底，鋪上甘筍、白蘿蔔、牛腱、酸菜及小棠菜即可

文、圖˙ 呂晞頌

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao