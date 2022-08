{歷史感達人}朱慰先 批判社會不平等產物 唐樓藏百年窮人辛酸

【明報專訊】今天的香港人煩上車難、租樓貴,被迫住劏房,仰望對面的豪宅。百多年前的香港人也面對同樣處境,每晚擠在唐樓的狹窄牀位,樓上鄰居養豬、樓下養雞,辛苦賺來的血汗錢,用來交租給坐擁半山物業的富裕華人。香港大學建築系副教授朱慰先在新書 Building Colonial Hong Kong: Speculative Development and Segregation in the City,剖析1880年代到1930年代的香港城市規劃如何發展,社會不平等如何形成;但城市無論如何規劃,香港由開埠至今,投機、炒樓的特色始終不變。