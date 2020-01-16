副刊

漫畫連載

單元連載：在APM不消費閒坐5小時

【明報專訊】8月8日星期一我有兩個會開，一早一晚，中間有5小時我被迫困在觀塘一座商場內，我試圖找免費的休息空間，在商場上下穿梭走了幾個圈，下面記錄值得大家參考：

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