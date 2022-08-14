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movie chic movie style：港產片中的茶樓景觀

【明報專訊】有人話，中環蓮香樓執完又執，執了好幾次啦，語帶譏諷。屹立近百年歷史的老店，最後落得自責「經營不善」作結，欠薪等新聞再緊隨其後，怎不唏噓。

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