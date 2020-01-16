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2022年8月14日星期日
星期日生活
無定向學堂：大型裝置意外斷裂倒塌 「金屬疲勞」非萬能key
綠水青山是金山銀山
香港政治的新幽默
周日話題：粉嶺高球場環評與習近平生態文明思想
什麼人訪問什麼人：雷米：與人為善 彼此原諒 「希望我的學生成為懂憐憫的好警察」
開門讀書：誤會
誰人日記：吃叻沙的代表
三十而立：在「未圓」之中找快樂：專訪編劇章彥琦
黑心年代：島
圖文城市：大嶼山貝澳
白路逆行手記
同場加映：給留下來的人：總有一天看清生命的拼圖
放心寫作：情緒不是問題
阿貓阿狗：#153 思緒
movie chic movie style：港產片中的茶樓景觀
論語．電影：說好＿＿故事
家明雜感：《緣路山旮旯》 給留下來的人
影片簡評
單元連載：香港書11
單元連載：在APM不消費閒坐5小時
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧在歷史與虛構之間尋找無窮張力 詩意小說《成為真正的人》——訪甘耀明
{歷史感達人}朱慰先 批判社會不平等產物 唐樓藏百年窮人辛酸
盤中食事：尋根不如尋味 紅燒番茄牛肉麵
社會實驗：空置地改造引發矛盾？ 公共空間點用 街坊坐低有得傾
街知巷聞：街坊分享起居路線 記錄流動與停頓
未來城市：疫下長者情緒問題加劇 再思安樂死 晚期照料可選擇更多
阿貓阿狗：#153 思緒
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【明報專訊】作者•李香蘭
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無定向學堂：大型裝置意外斷裂倒塌 「金屬疲勞」非萬能key
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