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星期日生活

放心寫作：情緒不是問題

【明報專訊】前陣子，一場演唱會發生了一次嚴重的意外。意外發生後，很多人都感到難受，不論在場或不在場人士都產生不少負面情緒。除了震驚，還有悲痛、不解、憤怒、焦慮、不安、失落……

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