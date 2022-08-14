除卻政治環境，其實疫情對親情也造成很大的打擊和考驗，尤其本身基於健康理由需要長居院舍的老人家。長者感染新冠死亡數字雖然銳減，但長時間禁止探訪及其他防疫要求下，受疾病煎熬的老人難以適時得到更多情緒及醫療的支援，致使他們承受更大的孤獨，抗疫疲勞衍生更多情緒健康問題；香港晚期醫療照顧不善問題亦更形突顯，而且選擇有限，有醫生便以自身為例，提出香港應加入「安樂死」以讓人有尊嚴地離開的選項。

不過，因為一宗矚目的演唱會意外，近日更多聽見的是「金屬疲勞」。但原來並非所有因折舊而折斷都可以「金屬疲勞」呼之，必須經得起科學考究和審視，詳情可參閱今期「無定向學堂」。

收回粉嶺高球場觸發新一波的環評爭議，林超英續交來文章，替大家上一堂「習近平的生態思想文明」課，未來讚賞領導人可以不用說打通任督二脈又或是「毛管戙」那麼虛無縹緲，可以講：「綠水青山是金山銀山」，這才是正調，聽落都零舍唔同。今期我們還有《智齒》原著作者雷米的訪問，相信會對這部談論度高的話題電影，提供更多的參考。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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