24小時室內運動場 夜貓子半夜打golf抱石

打勻世界高球場 計算實時風向風速

說到高爾夫球，第一時間可能聯想起開揚廣闊的18洞球場、優雅地在球場行駛的golf cart、揹着沉重杆袋的球僮……若說在室內打golf，心情會否即時沉下去？其實室內打波毋須日曬雨淋之外，還可借助高科技練波。現時甚至有電競版的高爾夫球世界賽，對着屏幕打golf一樣好好玩。

自選球道擊球位置 練開球或短打

2020年12月開張的BAY247，是香港其中一間最早開業的24小時室內高爾夫球練習場。位於銅鑼灣時代廣場附近一幢商廈內，四周有不少開往港九新界各地的通宵交通工具。曾在英國留學的老闆Jerry說，在外國打高爾夫球是平常事，但在香港私人場門檻高，公眾場又隔涉，所以一直想開設室內練習場。BAY247最初只有1層，後因反應熱烈而極速加開1層，現時兩層以電動趟門分隔出最多8間獨立練習室，每間可容納4至6人；玩家亦可租用同層兩間或以上練習室，開啟電趟門打通房間使用。每個房間均配備雪櫃，方便波友自攜飲品冷藏，球場亦與附近一間餐廳合作，提供免費送餐服務。

每間練習室都設有投影設備，將虛擬球場畫面投射到牆身的軟布幕上。畫面來自虛擬高爾夫球訓練系統Foresight Sports，內置20多個世界各地真實球場的數據，包括波友熟悉的Pebble Beach及Marina Bay等。玩家除了可挑選在上述場地內任何一條球道練波，還可以決定在哪個位置擊球，既可集中練開球，亦可跳至果嶺附近練短打。Jerry說這套系統可從網上實時取得真實球場的風向及風速數據，「雖然練習場不能還原風速或風向，但能因應用家的擊球位置、速度，計算出不同天氣下每次揮擊的球向，訓練玩家養成每次擊球前先思考的習慣」。他又說玩家開設帳戶後，日後可隨時翻查每次的練習數據，更容易掌握進度。

監測器圖文分析 改善擊球姿勢

要準確無誤地計算每次揮杆角度及速度，全靠地上一部內藏4個偵測鏡頭的Foresight GCQuad監測器。它每秒可高速拍攝600張影像，再分析運算出實際落球位置。Jerry說單是這部監測器已價值十多萬港元，不過球手可透過它清楚了解每次擊球點有無偏移，力度是否一致等，從而改善擊球姿勢及找出錯誤習慣。「現時愈來愈多球手使用這類監測器練波，因為就算教練在旁，他也只能憑擊球聲去估計位置有否輕微偏差；但對學生來說，在理解上始終及不上圖文並茂的分析畫面。」他又說近來多了教練帶學生來上課，相信是因為溝通較清楚。

運動員又如何看待這些練習科技？去年在香港高爾夫球總會、香港電競總會合辦的「電競高爾夫球錦標賽」中贏得女子組冠軍的香港高爾夫球精英選手譚亦晴（Kitty）表示，專業球手雖然經常落場比賽，但也要睇數據分析，「訓練模擬器的準確度高達九成，可以即時翻查每一次揮杆的資料，所以在真實場地練習外，我認為對訓練揮杆穩定度及改善動作方面都相當有用」。

預約取QR code 一掃自助取場

練習場採用自助取場流程。顧客成為會員後，可經網上系統或電話預約，之後可獲得一個QR code驗證碼，到場時對準掃描器，便可自助辦理取場手續。場地經理Calvin說系統會在預訂時間前約5至10分鐘，自動啟動房間的電腦設備及冷氣，因此不用擔心取場時會又熱又焗。

■BAY247

會員套票：$3520（8小時）、$5670（18小時）、$8820（36小時）

非會員：首次租場，首小時$200，其後每小時$500

地址：銅鑼灣禮頓道33號第一商業大廈12及14樓

fb：bay247.co

註：高爾夫球及球杆可免費借用

日本專家設計 抱石路線「估唔到」

抱石（bouldering）技術要進步得快，練習量好重要。惟坊間抱石場一般只在中午至晚上11時左右營業，如收工時間稍晚，基本上平日只能快閃練習，剛開始進入狀態便要離場；周六日連續出動，體能又未必趕及回復，反而影響練習質素及累積挫敗感。由香港前攀石運動代表何善揮開設的Just Climb抱石場，最近開設兩間24小時營業的新場館，分別在沙田石門與港島太古，可供抱石愛好者隨時練習；連同屯門、新蒲崗等在正常時間營業的分店，現時集團共有6間抱石場（包括兩間兒童練習場），如購買會員月票，便可在各場地練習。

教練Simon說，本地抱石場的路線設計多傾向力量型風格，參加者必須靠力量去克服，「如打算設定高難度路線，便會在中間加入很難捉緊的人工岩點（hold）」。Just Climb則特別重視攀爬路線的趣味，故特邀日籍國際定線員（chief route setter）時長武史（Toki），由他設計兼顧力量與平衡風格的路線。例如一條看似裝設有較好握手岩點的路線，當參加者開始攀爬後，才發現整條路線無法單靠力量或平衡力去克服，必須兩方面都擁有一定技巧。參加者可透過挑戰這些路線兼修多方面能力，累積抱石經驗值。

先經能力考核 才可24小時入場

雖然兩間24小時抱石場都已經開張，但並非任何人也可24小時使用，Simon說必須先通過會員審查，「因抱石有一定危險，所以我們必須確認申請者已具備一定經驗，例如懂得在跌下時如何保護自己、卸力着地等，才准許他們入會；否則可先參加一節新手課程，學懂基本攀爬技術及安全概念。而在管理出入場方面，會員只要經人臉識別系統掃描，以後便可靠樣出入」。

■Just Climb

JCer會員套票：$598（每月任爬，須簽12個月合約，另攀石鞋每次租金$50）

新手抱石班：$398（50分鐘教練指導及課後場內自由練習）

fb：justclimbhk

■新手貼士

初學不宜爬V3或以上路線

抱石是運動攀登的其中一種，特點是攀爬時不使用安全帶及繩索等保護設施，取而代之是在地上鋪有厚護墊，人工石牆不高於6 米。難度方面，抱石界有多個評級系統，V系統是最常用的一種，現時難度分為V0至V17，以V0為最容易。教練Simon說即使是平常缺乏運動的人，一般也可應付V1或以下難度，V2開始需要一些較進階的攀石技巧才能克服，V3或以上路線則不建議新人挑戰。

規則方面，參加者只能使用每條路線所指定的岩點向上攀，抱石場一般會為每條路線選用同一種顏色的岩點，並在起點及終點的岩點旁貼上標示（圖9），讓參加者更易辨認。

2招減臂力消耗

1. 坐低手伸直

移動時常以手臂拉起身體，容易導致前臂疲勞。Simon建議在休息或思考如何移動時，可將身體坐低，讓雙手保持伸直，起動時盡量以雙腿發力將身體向上撐，可減臂力消耗。

2. 身體貼牆

在垂直或壁面向外斜的牆身做平衡動作時，可嘗試將身體盡量貼住牆身，雙手不要用力拉着任何岩點，雙臂便可以暫時休息。

文：周群雄

編輯：梁小玲

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